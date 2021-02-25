 

Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19

25.02.2021, 6:18, Новости дня
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Американские дипломаты, работающие за рубежом, недовольны тем, что долго не могут получить вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.

Газета The New York Times сообщила, что дипломаты недовольны и разочарованы из-за того, что сотрудники госдепартамента США получают прививки от коронавируса раньше. Американский посол в самопровозглашенном Косово Филипп Коснетт, в частности, заявил, что он до сих пор не получил вакцины для своих сотрудников, передает РИА «Новости».

«Все сложнее принять логику госдепартамента в приоритетности вакцинации тыловых сотрудников в Вашингтоне. До тех пор, пока госдепартамент не сможет обеспечить вакцинами такие посты, как Приштина, влияние пандемии на здоровье, благосостояние и работоспособность будет значительным», – сказал посол.

Некоторые американские дипломаты заявляют, что у них «складывается впечатление, будто потребности находящихся в США высокопоставленных руководителей и сотрудников считаются более важными, чем тех, кто живет в странах с растущим числом случаев заражения или отсутствием современной системы здравоохранения».

До этого сообщалось, что американские дипломаты, работающие в других странах, из-за недоступности вакцин американского производства бывают вынуждены обращаться за прививками к другим странам, в том числе к России.



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