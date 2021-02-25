 

Ученые назвали профессии, представители которых наиболее склонны к пьянству

25.02.2021, 6:00, Новости дня
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Ученые из Великобритании проанализировали состояние сотрудников 353 разных профессий и специальностей, пытаясь определить, кто из них наиболее склонен к пьянству. Всего в исследовании приняли участие более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Алкогольная зависимость обнаружена примерно у 28%.

К удивлению ученых, самый большой риск «сесть на стакан» оказался вовсе не у шахтеров или шоферов. Наиболее пьющими являются представители профессии менеджеров и… уборщики. У них склонность к постоянному употреблению спиртного в 2,81 раза выше, чем в среднем по фокус-группе.

У строителей тот же коэффициент составил 2,07, сотрудников спортивной отрасли – столько же. Далее идут работники пивных баров (2,06) и водители погрузчиков (1,56).



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