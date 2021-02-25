Мнение: “Этот материал получен путем взлома”.

25.02.2021, 5:58, Разное

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Забавная история в стиле "Эффект Стрейзанд".

20 февраля американский журналист Макс Блюменталь выпустил статью (у себя ее перевод выкладывал на днях https://colonelcassad.livejournal.com/6570329.html, рекомендую) построенную на документах о связях Рейтерс, BBC и Беллингкет с британскими спецслужбами, основываясь на выложенных в сеть информационных архивах, подлинность который никто не опровергает.

Мейнстримовые СМИ на эту тему уже традиционно показательно молчали (как замалчивали дело "Бурисмы" или же дело о ноутбуке Хантера Байдена), делая вид, что ничего не происходит, а жена Цезаря должна быть выше подозрений. Ведь если про что-то не рассказывать, то этого не существует.

Но цензоры-дуболомы из Твиттера не могли стерпеть такое оскорбление чувств верующих в независимые СМИ и сначала пометили публикацию Блюменталя плашкой, что "материал получен путем взлома", после чего каждый человек, который пытался лайкнуть эту статью, начал получать уведомление, что "этот материал получен путем взлома". Некоторых пользователей смартфонов при это начало выкидывать с сайта. Заботливый цензор работает на благо читателей. Разумеется, большинство других материалов связанных с утечками документов Твиттер никак не помечает, потому что одни утечки важнее других.

В итоге, попытки искусственно ограничить распространение статьи привели к обратному эффекту в стиле "эффекта Стрейзанд". Пользователи начали распространять статью куда как активнее чем ранее, проверяя появление плашки и попутно высмеивая неуклюжие попытки цензуры Твиттера. После этого, Твиттер стыдливо начал удалять компрометирующую плашку у части пользователей, но ущерб уже был нанесен.

С такими делами Блюменталя скоро отключат как агента ФСБ и еретика, подрывающего веру в Рейтерс, BBC и Bellingcat.

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