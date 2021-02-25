 

Россия призвала Латвию отреагировать на кражу пушки с мемориала ВОВ в Екабпилсе

25.02.2021, 5:28, Новости дня
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Посольство РФ в Риге расценило кражу пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма, призвав власти Латвии к адекватной реакции.

«Как стало известно 24 февраля, минувшей ночью в Латвии был разрушен очередной советский памятник, установленный на братской воинской могиле в центре Екабпилса. В этом месте покоятся останки генерал-майора Куприянова, полковника Газеева и полковника Шарикалова, погибших в ходе Крустпилсской операции в августе 1944 года. При этом особенно поражает не только откровенная дерзость данного преступления, но и его техническая подготовка, ведь выдрать и похитить установленное на мемориале 76-мм орудие без использования, как представляется, специализированной техники не так просто», – передает ТАСС заявление диппредставительства.  

«В связи с этим рассчитываем на незамедлительную и адекватную реакцию латвийских властей на этот далеко не рядовой случай вандализма, расцениваем произошедшее как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма, которому нет и не должно быть места в цивилизованной европейской стране», – добавили в посольстве.

Ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Об исчезновении пушки с постамента на Мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.



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