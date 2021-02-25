Стала известна суть дела осужденного за госизмену россиянина Васильева

25.02.2021, 5:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Осужденный в Забайкальском крае за госизмену житель России Владимир Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам КНР, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что Васильев, признавший вину, «передавал спецслужбам одной из азиатских стран – Китая – информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны», передает ТАСС.

При этом подробности уголовного дела и область, в которой была передана информация, составляющая гостайну, не уточняются.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Васильева к восьми годам колонии строгого режима за сбор и передачу зарубежным спецслужбам сведений, составляющих гостайну.