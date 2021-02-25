Стала известна суть дела осужденного за госизмену россиянина Васильева
25.02.2021, 5:28,
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Осужденный в Забайкальском крае за госизмену житель России Владимир Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам КНР, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что Васильев, признавший вину, «передавал спецслужбам одной из азиатских стран – Китая – информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны», передает ТАСС.
При этом подробности уголовного дела и область, в которой была передана информация, составляющая гостайну, не уточняются.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Васильева к восьми годам колонии строгого режима за сбор и передачу зарубежным спецслужбам сведений, составляющих гостайну.
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