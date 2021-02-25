Мнение: Демонтаж статуи Франко в Мелилье

25.02.2021, 5:08, Разное

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В испанской Мелилье (город в Северной Африке) в соответствии с законом требующим ликвидацию символов связанных с фашистским режимом Франко, была демонтирована статуя, которая простояла с 1978-го года.

Испанский диктатор Франсиско Франко больше не «охраняет» городские ворота Мелильи. Группа рабочих отколола кирпичную платформу, на которой стояла статуя, и подняла ее за цепь на шее, после чего увезла ее в пузырчатой пленке.

Статуя, установленная в 1978 году (через три года после смерти Франко), ознаменовала его роль в качестве командира Испанского легиона в Рифской войне — конфликте, который в 1920-х годах вели Испания и Франция против берберских племен эмирата Риф в Марокко. Завершилась ликвидацией эмирата Риф после совместного наступления испанских и французских войск.

Местное собрание Мелильи ранее проголосовало за демонтаж статуи. Только крайне правая партия Vox проголосовала против этого шага, утверждая, что памятник отмечает военную роль Франко, а не его диктатуру, поэтому Закон об исторической памяти, призывающий к уничтожению всех символов, связанных с режимом Франко, не должен применяться. (с) ТГ-канал "Африканистика" https://t.me/africanists/3869

Заявляется, что это была последняя крупная публичная статуя Франко из остававшихся в Испании.

Закон обязывал ее убрать еще в 2007 году, но очередь до нее дошла только в 2021-м.

Глава департамента культуры Мелильи объявила, что это исторический день для города и Испании.

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