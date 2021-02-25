Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве временно закрыли

25.02.2021, 4:38, Новости дня

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Станцию Арбатско-Покровской линии метро «Славянский бульвар» временно закрыли, сообщил департамент транспорта Москвы.

«Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

До этого сообщалось, что поезда проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки по требованию полиции, причина ограничений не сообщалась.

Ранее в феврале за одни сутки в московском метро произошло два случая падения людей на рельсы. Один из упавших погиб.