 

Суд в Забайкалье приговорил россиянина к колонии за госизмену

25.02.2021, 4:38, Новости дня
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Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за сбор и передачу зарубежным спецслужбам сведений, составляющих гостайну, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что Васильев «осужден Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ – за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», передает РИА «Новости».

Ему назначили «наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Уточняется, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Ранее советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста нескольких крупных российских изданий Ивана Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы. Ему предъявили обвинение в государственной измене.

Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.

Президент РФ Владимир Путин пояснял, в чем обвиняют Сафронова.



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