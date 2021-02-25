Мнение: Почему москвичи переезжают в Севастополь

25.02.2021, 4:18, Разное

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Житель столицы о причинах переезда в Севастополь. Субъективные впечатления о том, чем отличается Севастополь от Москвы.

Из Москвы в Севастополь

После 35-ти лет, проведенных в столице, очень захотелось к теплу и морю. И, попробовав пожить на Бали, в Подмосковье и в Приднестровье, на очередную зиму мы переехали в Севастополь. И нам (я, жена и двое маленьких детей) там очень понравилось.

У всех мест были свои супер-достоинства и супер-недостатки. А у Севастополя их не оказалось – он наиболее сбалансированный из всех. И он уверенно побеждает по очкам!

Начну с его недостатков, чтобы закончить достоинствами. Сравнивать буду с Москвой.

Медицина на уровень ниже московской.

Касается всей: бесплатной, платной, стационарной, женской, детской. Все, с чем столкнулись, оказалось на уровень хуже. Единственное, чтобы было на уровне, это стоматология у врачей-индивидуалов.

Сложное дорожное движение.

Множество нестандартных развязок, перекрестков с острыми углами, перепады высот, частые знаки 40. Некоторые из второстепенных дорог в состоянии "задену ли днищем?", хотя подвеска у меня не низкая. Во дворах бывают глубокие ямы (постепенно их заделывают). В общем, ездить на машине в сравнении с Москвой очень некомфортно.

Но самое главное, это пешеходы. Они не видят машин вообще. Если есть пешеходный переход, то люди идут по нему даже если понимают, что машина их сейчас собьет. Это реально шок. В Москве, за 20 лет вождения, у меня не было ни одного опасного сближения с пешеходами. Здесь за первую неделю их было 3! Поэтому с пешеходами надо быть предельно осторожными. Особенно с теми, кто еще не ступил на пешеходный переход. Если москвич перед переходом увидит машину и остановится, то севастополец просто пойдет "вижу цель, не вижу препятствий".

Отсутствие крупных ТЦ и привычных сетевых магазинов.

Мы с женой домоседы. Но иногда хочется прийти в ТЦ и ощутить поток людей, посмотреть на яркие витрины, съесть какую-нибудь вредность на фудкорте – в общем, окунуться в атмосферу большого города. В Севастополе только один более-менее приличный ТЦ, и тот не слишком крупный. И нет многих сетей, типа ВкусВилл, Окей, Макдональдс, Шоколадница, Леонардо и т.п. Они не то чтобы сильно нужны, но иногда тянет. Особенно огорчает отсутствие Яндекс-такси и Uber. Местные аналоги конечно есть, но сервис у них совсем так себе.

И это все главные недостатки на сегодня. Есть еще несколько мелких. Они не принципиальные и не мешают сильно – просто чтобы вы были в курсе.

Иногда неадекватный уровень обслуживания. Три характерных ситуации в тему.

А) Прихожу в салон сотовой связи купить местную сим-карту, время 18:45. Спрашиваю:

— Мне сим-карту.

— Уже поздно, приходите завтра

— Как поздно, ведь 15 минут до закрытия?

— Так ведь бланки вручную заполнять надо!! То, се, пока я буду оформлять, время и закончится. Нет, приходите завтра!

Я так офигел, что даже не нашелся что ответить. Решил, что наверное человек просто увольняется сегодня. Или у него случилась беда и надо домой вовремя. Не стал поэтому возмущаться, пошел в другой салон. А там – тоже самое…

Б) Иду, вижу фирменный киоск по торговле молоком. О, думаю, куплю сейчас сегодняшнего молочка. Спрашиваю:

— Молоко есть?

— Да

— Как давно произведено?

— 10 дней назад

— Что??? У вас же фирменный магазин, почему не сегодняшнее?!

— А что вы переживаете, оно ж еще 4 дня годное!!!

Помню, в Приднестровье мы как-то брали позавчерашнее молоко – так продавщица долго извинялась, говорила что у случился них форс-мажор и такого больше не повториться…

В) Приезжаю на техосмотр. Фары проверили, и:

— Готово, идите за талончиком.

— А что, тормоза вы мне проверять не будете?!

— Вы что, не видите какая погода? Снег на дворе, у нас весь стенд им забьется, а мне – его чистить! Вот снег закончится, тогда и приходите…

И при съеме жилья также встречаются не очень адекватные арендодатели.

Без VPN не работают некоторые сайты.

В частности: Zoom, Instagram, Slack, Asana, Upwork, Youtube, Google, Apple, Adobe, NVidia, OpenLand, Paddle, PayPal. И это только те, с чем пришлось столкнуться лично.

На просмотр сайты обычно работают, а вот если вы хотите с них что-то отправить – то уже нет. И далеко не всегда сайты явно пишут, что не будут работать из Крыма. Чаще они внезапно выдают неожиданную ошибку или просто подглюкивают. VPN конечно помогает, но это лишняя возня (собственно, список выше – это выдержка из моего VPN-списка).

Ну, хватит о недостатках, перейдем к достоинствам. И начнем сразу с самого главного.

Солнце!

Его больше, сильно больше – особенно зимой. Если московской зимой или осенью солнечный день это исключение, то в Севастополе – наоборот. При этом световой день начинается где-то на час раньше, а заканчивается – на час позже. И само солнце жарче. Все вместе это создает просто огромную разницу. А недостаток солнца – это главное, что нам не нравилось в Москве.

Тепло.

Температура в Севастополе обычно на 5-10 градусов выше московской. Это не сильно большая разница, но достаточно приятная. Изначально нас смущали разговоры, что в Севастополе часто бывает ветер, и во влажном ветреном воздухе находиться дискомфортно. Но поверьте, лучше ветреная погода и +5, чем безветрие и -5, не говоря уж о -15.

Цены на жилье.

В среднем они в полтора раза ниже московских. Хорошую двушку можно снять за 30 т.р., хорошую трешку за 35-40. Комнату в коммуналке за 10 т.р. При этом цены не слишком зависят от сезона (особенно если жилье не рядом с морем). Рынок аренды относительно медленный – хорошая квартира сдается за несколько дней (а не за несколько часов, как в Сочи).

Кстати, многие севастопольцы считают, что цены на их недвижку уже догнали московские. Но это они просто реально не сталкивались с московскими ценами. Покупкой жилья в Севастополе мы плотно мы не интересовались, но думаю что по ценам тут без чудес – ниже ровно в те же полтора раза.

Местные овощи, фрукты и свежая рыба.

И здесь цены ниже примерно в полтора раза. Качество овощей и фруктов очень хорошее, рыбы – отличное. Барабулька, ставридка, пеленгас, кефаль, хамса – основные её представители.

Однако, данное преимущество касается только местных продуктов. Всё, что привозное – обычно чуть дороже и чуть хуже, чем в Москве.

Свежий морской воздух.

Воздух приятный и чистый. За счет тепла и моря влажность воздуха в квартире даже зимой (!) близка к оптимальной. Тогда как в московских натопленных квартирах воздух получается запредельно сухой (перепад температуры между морозом за окном и жарой в квартире сушит и без того суховатый московский воздух).

Море.

Оно рядом. Даже зимой приятно пройтись по берегу, ощутить мощь водной стихии, покормить чаек. А летом и осенью можно вдоволь накупаться. Городские пляжи галечные и достаточно средненькие, но бесплатные и даже в сезон там есть где разместиться.

Военно-историческая насыщенность.

Касается не только прошлого (музеи, панорамы), но и настоящего. База флота (к боевым кораблям можно сплавать на экскурсию), полеты истребителей над головой, развернутые позиции ПВО. Есть куда сходить и на что посмотреть. А то оно и само пролетает или проплывает перед вами.

Байдарская долина.

Последнее, но далеко не последнее по важности преимущество. Спокойное и красивое место рядом с городом, куда можно уехать на лето от жары и суеты.

https://basil222.livejournal.com/1030.html – цинк

И еще по Севастополю. Местные ТГ сообщают, что водозабор на реке Бельбек уже почти доделали. Стартует в начале марта, что позволит решить часть проблем города с водоснабжением.

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