Мнение: Почему YouTube не блокирует видео?

25.02.2021, 4:04, Разное

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На судебном процессе в Окружном военном суде в Самаре обвинение запросило 6 лет и 7 месяцев колонии для Карима Ямадаева, который выложил на YouTube первую серию веб-сериала «Судья Грэмм», где он в роли судьи выносит приговоры людям с табличками «Песков», «Сечин» и «Путин».

Ямадаев обвиняется по делу о «призывах к терроризму» в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и по делу об «оскорблении представителей власти» (ст. 319 УК).

Само же уголовное дело было возбуждено после того, как старший оперуполномоченный УФСБ России по РТ «в результате оперативно-розыскных мероприятий» обнаружил ролик на YouTube.

Но мне вот что интересно. Почему YouTube не блокирует видео, которое ФСБ, следствие и прокуратура посчитали преступным, оскорбляющим и призывающим? Видео до сих пор доступно там, где оно и было выложено.

Возможно, что администрация YouTube считает видеозапись художественным вымыслом. Тем более, что перед записью есть предупреждение, что «авторский и актерский состав веб-сериала — это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе».

И, по-моему, прав Ямадаев, который вскоре после возбуждения уголовного дела успел записать видео, в котором искренне недоумевал: «Это то же самое, что судить Тома Круза за то, что он Кремль взорвал в «Миссия невыполнима». За любое преступление судить человека, который снялся в художественном фильме. То есть он там убил человека или [совершил] покушение на президента, его же не судят за покушение на президента».

Каким бы никудышным и глупым не было творчество Керима Ямадаева – это все-таки творчество, художественный вымысел, а не преступление. Я так считаю… И если судить Ямадаева, то надо судить и Тома Круза. Он ведь тоже совершил террористиечское преступление – Кремль взорвал… Хоть и в кино. Вот доказательство:

Подсказка для оперативников ФСБ: н а скриншотах кадры из фильма «Миссия невыполнима».

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