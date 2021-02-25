 

Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21

25.02.2021, 3:48, Новости дня
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Серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Наша основная проблема (при создании и разработке МС-21 – прим. ВЗГЛЯД) – композитные материалы для крыла, которые мы не могли производить. Ранее нам запретили поставку сырья, которое мы получали от одной из компаний Соединенных Штатов. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение создать отечественный аналог. В результате совместной работы с Росатомом и институтами Академии наук это сырье было создано. Сегодня крыло для МС-21 проходит сертификационные испытания. Я надеюсь, что до конца этого года мы их завершим, и в 2022 году начнем серийное производство машины», – передает ТАСС слова Чемезова из интервью RT.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года.



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