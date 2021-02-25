Мнение: На Украине начнут блокировать отдельные Телеграм-каналы.

25.02.2021, 3:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Украине начнут блокировать отдельные Телеграм-каналы. Но как именно, пока не знают.

Зато уже вовсю рисуют схемы проникновения ФСБ посредством "Сталин-Гулага". Если вы не знали, он тоже работает на Кремль.

Украинским интернет-провайдерам разослали требование заблокировать крупнейшие Telegram-каналы

Во вторник, 23 февраля, следственный судья Киевского района Харькова принял решение блокировать известные Telegram-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель", против которых Служба безопасности Украины фабриковало дело о работе на Россию. Об этом сообщили источники в СБУ.

По информации источника, украинским интернет-провайдерам уже разослали письмо с требованием заблокировать указанные Telegram-каналы.

Также уточняется, как дословно звучит предписание заблокировать телеграм-каналы: "Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ".

Опрошенные интернет-провайдеры не знают, как технически выполнить предписание СБУ:

"Пока идей нет", – сказал нам представители одного из провайдеров.

https://asd.news/news/ukrainskim-internet-provayderam-razoslali-trebovanie-zablokirovat-krupneyshie-telegram-kanaly/ – цинк

Рецепт простой. Заблокировать Телеграм полностью. Это очень эффективная мера, РКН не даст соврать.

Де-факто, просто хотят зачистить еще ряд ресурсов, где сливали различный компромат на "Слугу народа", Зеленского и связанных с ним олигархов. Рейтинг Зеленского и "Слуги народа" это конечно же не спасет.

—