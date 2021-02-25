 

Пушков объяснил нежелание Запада снимать санкции с России

25.02.2021, 2:58, Новости дня
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Противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер, сообщил член Совфеда Алексей Пушков.

По его мнению, в таких условиях США и Европа ничего не могут предложить Москве, кроме как начать отменять санкции, то есть по сути согласиться с присоединением Крыма к РФ и отказаться от поддержки Киева. 

«А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов – и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией. Так что сей гордиев узел одним умным ходом не разрубить», – объяснил парламентарий в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни одну из сторон. По его словам, Запад не может смириться с независимой российской политикой, а на экономике РФ сказываются санкции. Пушков заключил, что в настоящее время в мире нет фигур, которые способны «пересмотреть устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

Также сенатор подчеркнул, что противоречия между Западом и Россией распространились на базовые ценности и приобрели цивилизационный характер. 

Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против РФ останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела РФ заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики.



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