 

В Раде зарестрировали законопроект о коллаборантах – нардеп

25.02.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук 24 февраля сообщила в Facebook, что в парламенте зарегистрировали законопроект №5144 о коллаборантах. 

Кравчук отметила, что во время поездки на Донбасс в прошлом году много общалась с военными о проблеме коллаборационизма.

“Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект. Спасибо общественным организациям за помощь в подготовке”, – написала нардеп.

По ее информации, законопроект устанавливает уголовную ответственность за коллаборационистскую деятельность. Документ ограничит доступ коллаборантов к занятию государственных и должностей в органах местного самоуправления на 15 лет. Законопроектом предусмотрены другие наказания для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или вооруженными формированиями.

Коллаборационистской деятельностью будут признаваться:

публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины;

добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации;

осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора;

передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, или осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора;

добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории или публичные призывы к проведению незаконных выборов и референдумов;

организация и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором;

добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160721487512598

В законе о переходном правосудии, который будет применяться после деоккупации Крыма и Донбасса, не будет использоваться понятие “коллаборант”. Об этом на встрече с журналистами 22 января сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

18 сентября 2020 года Резников во время выступления в Верховной Раде заявил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Москвичей из групп риска призвали избегать контактов с питомцами

28.10 / Лига чемпионов. “Шахтер” сыграл вничью с миланским “Интером”

29.09 / Посол: Форум регионов подтвердил масштаб отношений РФ и Белоруссии

29.09 / Армения заявила о 12 подбитых за три часа танках Азербайджана

30.11 / Оценивать эффективность работы институтов развития будут по новой системе KPI

30.07 / Противники Трампа раскритиковали решение о выводе части войск США из Германии

09.10 / НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

31.01 / В РФ создают нового робота для космоса

25.06 / Гаагский прокурор обвинил президента Косово в военных преступлениях

25.01 / В Лондоне вздохнули с облегчением — Байден всё же позвонил Джонсону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска