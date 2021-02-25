В Раде зарестрировали законопроект о коллаборантах – нардеп

25.02.2021, 2:36, Новости дня

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Народный депутат от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук 24 февраля сообщила в Facebook, что в парламенте зарегистрировали законопроект №5144 о коллаборантах.

Кравчук отметила, что во время поездки на Донбасс в прошлом году много общалась с военными о проблеме коллаборационизма.

“Обещала исследовать вопрос и зарегистрировать законопроект. Спасибо общественным организациям за помощь в подготовке”, – написала нардеп.

По ее информации, законопроект устанавливает уголовную ответственность за коллаборационистскую деятельность. Документ ограничит доступ коллаборантов к занятию государственных и должностей в органах местного самоуправления на 15 лет. Законопроектом предусмотрены другие наказания для лиц, сотрудничавших с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или вооруженными формированиями.

Коллаборационистской деятельностью будут признаваться:

публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины;

добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации;

осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора;

передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, или осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора;

добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории или публичные призывы к проведению незаконных выборов и референдумов;

организация и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором;

добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160721487512598

В законе о переходном правосудии, который будет применяться после деоккупации Крыма и Донбасса, не будет использоваться понятие “коллаборант”. Об этом на встрече с журналистами 22 января сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

18 сентября 2020 года Резников во время выступления в Верховной Раде заявил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывает пакет законопроектов о коллаборационистах и амнистии боевиков.

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