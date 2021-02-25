Украинские врачи смогут использовать донорскую кожу для лечения ожогов – Степанов
25.02.2021, 2:36,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Правительство Украины 24 февраля поддержало постановление Министерства здравоохранения Украины о применении в трансплантации анатомических материалов человека. Об этом в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, Украина создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации.
“Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов”, – отметил министр.
Он добавил, что теперь в стране будет создан рынок биоимплантов, будут упорядочены их оборот, изготовление и контроль качества.
“Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производствах”, – заявил Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул экономический эффект постановления, так как оно создает наукоемкую отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами для специалистов высокого класса.
“Наши врачи не будут уезжать за границу в поисках лучшей доли. Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и, убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям”, – заявил Степанов.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/880594549150208
В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет