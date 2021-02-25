Украинские врачи смогут использовать донорскую кожу для лечения ожогов – Степанов

25.02.2021, 2:36, Новости дня

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Правительство Украины 24 февраля поддержало постановление Министерства здравоохранения Украины о применении в трансплантации анатомических материалов человека. Об этом в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Украина создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации.

“Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов”, – отметил министр.

Он добавил, что теперь в стране будет создан рынок биоимплантов, будут упорядочены их оборот, изготовление и контроль качества.

“Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производствах”, – заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул экономический эффект постановления, так как оно создает наукоемкую отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами для специалистов высокого класса.

“Наши врачи не будут уезжать за границу в поисках лучшей доли. Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и, убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям”, – заявил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/880594549150208

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

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