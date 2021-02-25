 

Украинские врачи смогут использовать донорскую кожу для лечения ожогов – Степанов

25.02.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Украины 24 февраля поддержало постановление Министерства здравоохранения Украины о применении в трансплантации анатомических материалов человека. Об этом в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Украина создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации.

“Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того, снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов”, – отметил министр.

Он добавил, что теперь в стране будет создан рынок биоимплантов, будут упорядочены их оборот, изготовление и контроль качества.

“Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и на производствах”, – заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул экономический эффект постановления, так как оно создает наукоемкую отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами для специалистов высокого класса.

“Наши врачи не будут уезжать за границу в поисках лучшей доли. Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и, убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям”, – заявил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/880594549150208

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Израиль тайно закупил для Сирии российскую вакцину в обмен на свою пленницу – The New York Times

11.08 / Яблочная кожура может помочь в лечении рассеянного склероза

22.10 / Рособрнадзор допустил переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате

07.12 / Ouest-France – «колыбель вируса» Ухань зазывает туристов с помощью нового промо-ролика

13.09 / Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня стрельбой из гранатомета – штаб ООС

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

24.08 / Пушков оценил вид Лукашенко с автоматом в руках

11.10 / Обозреватель Figaro – Макрон не поборет исламизм, пока не свяжет его с миграцией

13.09 / В Николаеве умер глава местной “Свободы”, который два месяца назад получил огнестрельное ранение в голову

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска