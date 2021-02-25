Мнение: Хочешь завербовать — найди самого болтливого…

25.02.2021, 1:20, Разное

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Ни для кого не секрет, что журналистика в последние годы испытывает серьезный профессиональный кризис. Зачем идти в профессию, когда можно стать блогером — это ведь куда перспективнее и актуальней: можно в одночасье заработать свой первый миллион, став популярным интервьюером или обличителем коррупционных схем, не оттачивая понапрасну публицистический стиль и не обивая годами редакционные пороги.

Говорить о качественно новом СМИ в такой ситуации не приходится — меркантильные и тщеславные интересы здорово мешают. На фоне блогеров-миллионеров некоторые акулы пера начинают испытывать сильнейший финансовый голод, — а тут еще и перманентное давление со стороны иностранных фондов и спецслужб, желающих влезть во внутренние дела чужого государства и продиктовать свою повестку.

Российская журналистика отнюдь не исключение. Здесь так же уйма испытывающих острую финансовую необходимость персонажей, готовых представить на читательский суд, что называется, «любую правду за ваши деньги». Одной из таких «голодающих акул», очерняющих профессию, можно назвать Романа Баданина, авторству которого приписывают создание небезызвестного «Проекта. Медиа» — так называемого независимого интернет-издания.

Так уж повелось, что «независимость» нынче щедро финансируется и, соответственно, координируется. Зарубежные кураторы исправно прощупывают почву на предмет свежего мяса, но в некоторых исключительных случаях добыча сама идет на ловца.

Об интимной связи Романа Баданина с американскими спецслужбами известно давно, однако одним-единственным сношением дело не ограничилось. Завербованный в Стэнфорде российский журналист с большой охотой остался бы жить в Соединенных Штатах, но у ЦРУ на него были свои планы. Кроме того, огромная стипендия, потраченная на его обучение (95 тысяч долларов), сама себя не отработает. Пришлось возвращаться на родину.

Расследования о многомиллионных заработках главы Чечни, миллиардных доходах Святейшего владыки и развенчание «мифа о святом Путине» — такого рода материалы на дороге не валяются, и под видом честной журналисткой разведдеятельности нам демонстрируют пресловутую «легализацию материалов американских спецслужб».

Информационное поле, которое формируют такие недобросовестные журналисты, перекраивает существующую картину мира на свой лад, превращая четвертую власть в сливной бачок информационных войн. Детальный портрет завербованного журналиста выглядит так.

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