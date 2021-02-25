Украина рассчитывает получить 1,2 млн доз вакцин от Польши в марте – Зеленский

25.02.2021, 0:56, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что поставки 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 в Украину, в рамках помощи от Польши, начнутся в марте. Об этом 24 февраля сообщил Офис президента Украины по результатам телефонного разговора Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Зеленского Польша получит вакцину для Украины в рамках общей закупки Евросоюза.

“Этот шаг является мощным сигналом солидарности с Украиной”, – отметил он.

Зеленский пояснил, что поставки начнутся после подготовки и согласования контрактов.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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