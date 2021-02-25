Стоматолог Кравчук, которую подозревают в избиении детей, вернулась на работу – СМИ

25.02.2021, 0:56, Новости дня

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Стоматолог из Ровно Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, пишет местное издание “Радио Трек”.

Местные жители 22 февраля отправили журналистам фото, на котором Кравчук в рабочей одежде говорит с коллегами из принадлежащей ей клиники Only kids.

В полиции пояснили, что во время следствия стоматолог может продолжать деятельность, потому что не является должностным лицом. “Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил”, – прокомментировала пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мария Юстицкая.

Скандал с участием дантиста начался после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее, – у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники “Голливуд” (Кравчук уволили из нее еще до скандала), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет.

18 февраля Кравчук сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Врач вину не признает.

22 февраля суд в Ровно избрал Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

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