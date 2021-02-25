 

Медики выявили необычные симптомы длительного COVID-19

25.02.2021, 0:52, Разное
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Зарубежные медики выявили новые необычные симптомы длительного COVID-19. Их цифра колеблется от 14 до 50.
Национальная служба здравоохранения США выявила 14 симптомов постковидного синдрома. Независимые социологи при помощи опросов реальных заражённых инфекцией SARS-CoV-2 назвали более ощутимую цифру: порядка 50 признаков заболевания.

В результате открытого анкетирования определены наиболее распространенные признаки. Это усталость, мышечные боли и одышка. Были обнаружены и новые симптомы, такие как заложенность ушей, сухость глаз и даже чувство печали.

Источник: freenews.today



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