На видео представили первый в мире “неубиваемый” смартфон с ночным видением и 5G Ulefone Armor 11

25.02.2021, 0:52, Разное

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Новый неубиваемый смартфон с улучшенной степенью защиты продемонстрировала компания Ulefone. Armor 11 5G с поддержкой сетей пятого поколения оказался действительно очень прочным.

Продукция китайского бренда Ulefone известна высокой прочностью и практичностью. Новый смартфон, который выпустила компания, продемонстрировал свою прочность в ряде тестов. Видео с испытаниями Armor 11 5G подтверждают его соответствие стандартам IP68/IP69K и уровню американского военного стандарта MIL-STD-810G. Специалисты компании проверили Ulefone Armor 11 5G на прочность его разъемов и кнопок, а также отзывчивость дисплея. Смартфон роняли с различных высот, на него сверху падали металлические шарики, кроме того, аппарат подвергался температурному воздействию при жаре в 55 градусов по Цельсию и минус 22 градусах мороза. Все это не навредило гаджету с повышенными защитными функциями, он продолжал полноценную работу.

Основой Ulefone Armor 11 5G стала однокристальная мобильная платформа MediaTek Dimensity 800 5G, дополненная 8-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения фото, видео или любых других файлов предусмотрен флэш-накопитель внутренней памяти в 256 гигабайт. Как видно из названия, смартфон работает в мобильных сетях пятого поколения. Главный датчик основной камеры Sony IMX582 имеет разрешение в 48 миллионов пикселей, всего же здесь пять сенсоров. Фронтальный 16-мегапиксельный датчик расположен в вырезе в экран устройства диагональю 6,1 дюйма. Изюминкой «умного телефона» станет 20-мегапиксельная камера ночного видения, первая в подобной категории аппаратов.

Кроме того, Ulefone Armor 11 5G оснащен самыми актуальными техническими возможностями вроде NFC и Google Pay, опцией распознавания лица и сканером отпечатка пальцев. Долгую работу гаджету обеспечивает вместительный аккумулятор на 5,2 тысячи мА•ч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью в 10 Ватт. Несмотря на установленную десятую версию операционной системы Android 10, сразу после старта релиза она обновится до Android 11. В ближайшее время аппарат появится и в розничной продаже, при этом его стоимость пока не известна.

Источник: www.ixbt.com