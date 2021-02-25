Люди в очках в 2-3 раза меньше подвержены риску заражения SARS-Cov-2

25.02.2021, 0:38, Разное

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Исследование проводилось в районе Канпур Дехат в индийском штате Уттар-Прадеш во время сильнейшей вспышки COVID-19 в сентябре прошлого года. В выборку попали 304 пациента с подтвержденным коронавирусом, в том числе дети старше 10 лет.

Добровольцы заполняли анкету, где в том числе сообщали о проблемах со зрением. В этой когорте оказалось 58 человек, которые продолжительное время носят очки больше 8 часов в день. По мнению ученых, постоянная защита глаз снижает риск заражения минимум в 2-3 раза.

При этом авторы исследования считают очень низкой вероятность проникновения патогена через глаза. Однако капли вируса могут попадать в носоглотку через носослезный поток из конъюнктивального мешка.

Похожие выводы ранее озвучили ученые из Китая, которые также оценили связь регулярного ношения очков с риском заражения. В исследование были включены данные 276 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в провинции Хубэй. Среди участников только 16 человек носили очки не менее 8 часов в день.

Ученые сделали вывод, что очки защищают от проникновения патогена через слизистые органов зрения, в том числе через частые прикосновения к глазам.

«Исследования показали, что люди, которые не носят очки, непроизвольно касаются глаз примерно 10 раз в час», – написали авторы исследования.

О том, что SARS-Cov-2 может в редких случаях проникать непосредственно в глаза и сохраняться там довольно продолжительное время, стало известно еще в начале пандемии. Итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки. Врачи решили исследовать образцы выделений в связи с тем, что у пациентки болезнь сопровождалась длительным конъюнктивитом. Примечательно, что патоген обнаруживался в выделениях из глаз дольше, чем в мазках из носоглотки (27 дней), и был жизнеспособным.

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