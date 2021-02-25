Мнение: Видение реальности. Украина, Крым, Донбасс – начало.

25.02.2021, 0:30, Разное

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Материал свежий, видно что на него было затрачено довольно много времени, требовалось провести глубокий анализ происходящего и увязать всё это в цепь закономерностей.

Всё то, о чём в нём говорится заслуживает внимания, автор его достоин глубокого уважения.

Если судить по предоставленной информации материал принадлежит Льву Рэмовичу Вершинину, был недавно размещён в интернете, но нигде долго не просуществовал.

По всей видимости события описанные в нём нелицеприятны для определённого круга лиц, косвенно или напрямую, так или иначе связанных с всем этим представлением. Поэтому предоставленная информация сразу же изымалась во избежания широкой огласки.

Публикация довольно обширная, предоставлять её на суд читателя можно будет только частями, ибо выложить сразу в полном объёме не позволяют технические возможности площадки ЖЖ.

Сегодня будет опубликована только первая часть, к вечеру можно будет ознакомиться с её продолжением.

Итак, большому кораблю большое плавание:

“Как “работали” кремлёвские и околокремлёвские элиты Москвы по Донбассу, Новороссии и украине в 2014-м году (в изложении Льва Вершинина).

“Ну что ж. Волей Судьбы, о событиях 2014 года я знаю много, изнутри, в том числе, такого, что мало кому ведомо. Правда, по ряду причин, о многом писать не вправе, но, в память о тех, кто поверил и был предан, никуда не денешься, – конечно, без имен и деталей, – придется… Текст большой. Цитировать с комментариями непродуктивно, выйдет длинно и путано. Поэтому буду излагать по пунктам. Итак.

(а) Прежде всего, категорически не принимаю оборота “Россия предала (спасла, втянула, решила etc.). Россия сраму не имет, да и “Российская Федерация” – это ни о чем. Прошу и требую иметь в виду: это нехитрое передергивание осуществляется для переноса акцентов с конкретных людей, – назовем их обобщенно “московскими”, – на отвлеченное понятие, по ходу переложив ответственность многие миллионы, никакого отношения к принятию решений не имевшие.

(б) Целью “ястребов” Обамы было максимальное обострение ради достижения полного разрыва связей между Украиной и Российской Федерацией. Именно поэтому, в феврале, когда уже были достигнуты договоренности о “мягкой сдаче” московскими Украины, к изумление лидеров ЕС, ничего большего не хотевших и не ждавших, вопреки соглашениям с Кремлем, американцы инициировали “вторую фазу”. То есть, сбросили Януковича, у которого уже не было никакой власти, и дали старт бабуинскому беспределу на всей территории страны.

(в) Тезис “До августа 2014 года Россия в события на Украине практически не вмешивалась (кроме Крыма) и противилась созданию ДНР и ЛНР” истине не соответствует, поскольку от марта “до августа” не были линейны. События развивались, их развитие прошло несколько качественно разных этапов, в связи с чем, говорить об этом временном промежутке, как о чем-то цельном, означает злонамеренно передергивать. И тут необходимо говорить подробнее.

(г) Да, “Народные протесты против киевского путча весной 2014 года в Харькове, Донецке, Луганске, Крыму и Одессе носили спонтанный и неорганизованный характер”, и да: “При этом нигде (изначально ни в Крыму, ни в Юго-Востоке – ред.) не ставился вопрос о выходе из состава Украины”. Речь шла о непризнании власти хунты, о федерализации, затем о независимых республиках и так далее, но “восстание масс”, – действительно, стихийное, никем не подготовленное, – началось “снизу” и стало неожиданностью для всех “больших братьев”, от Белого Дома до Кремля. При этом главная кремлевская персона по факту устранилась от решений: типа, “пусть цветут сто цветов, а потом посмотрим”, – и цветы цвели наперебой; ни о какой единой линии речи не было.

(д) В этот момент очень многое зависело от региональных элит Украины, а региональные элиты метались: взрыв “снизу” случился без их контроля, к чему они не привыкли, и они параллельно (практически везде, разве что в Днепропетровске расклад сил был 50:50, тогда как в остальных “восьми областях” хунта однозначно проигрывала) работали по двум направлениям: щупали позицию Кремля и брали под контроль стихию масс, не знавших, что делать и ждавших Спартаков. Но в Москве единого мнения не было, и потому ситуация стала шизофренической: скажем, те, к кому обратились харьковские, сразу и четко сказали “цыц”, а те, с кем связались донбасские, обнадежили: дескать, давайте гоним волну, Папа морально с нами.

(е) Пояснение: именно эти, – с кем вошли в контакт донбасские, фактически, явочным порядком провернули операцию “Крым”, элиты которого (в том числе, и многие нынешние российские вельможи) уже готовы были ложиться под хунту, и самое важное, что тут нужно понять, развитие событий в Донбассе стало естественным продолжением “крымского” сюжета.

(ж) Дополнение к пояснению: московская группа, выступавшая против вмешательства вообще (та, на которую ориентировались харьковские, и давайте далее называть ее “группой А”), когда “крымский сюжет” стал реальностью, отреагировала быстро и четко, договорившись с хунтой предотвратить расширение “Русской весны”, если хунта не начнет брыкаться в Крыму, события в котором Папе по результатам очень понравились и были одобрены. Хунта согласилась, – но желаемого не получила, поскольку у группы, на которую ориентировались донецкие (далее: “группа Б”) были свои планы, неявно одобряемые и Папой, которому, повторяю, крымский триумф очень понравился.

(з) Еще одно дополнение к пояснению. Подробно о “крымском” сюжете говорить не вправе, поскольку знаю его подоплеку не из первых уст, а кроме того, там много такого, о чем говорить нельзя, однако следует иметь в виду: основной этап “Крымской весны” был осуществлен не официальными “вежливыми людьми” (они пришли быстро, но на готовенькое, когда договорняк “группы А” с хунтой уже состоялся), а “неформалами”, представлявшими “группу Б”, рассматривавшую Крым только как первый этап большого проекта. Кому нужны доказательства, пусть просто вспомнит активнейшую агитацию, проводившуюся в тот момент новыми властями Крыма, откровенно призывавшими Юг и Восток к восстанию, обещая помочь и поддержать. Это поощрялось, поскольку Папа был, в принципе, “за”, и таким образом, тезис “Кроме Крыма Россия (как государство, а не группы добровольцев) до августа 14-го нигде практически не вмешивалась” истине не соответствует. Просто потому, что «добровольцы», получив предложение с самых верхов, не сомневались, что Москва за ними. Но об этом позже.

(и) В общем, в течение всего марта ситуация “висела”. О том, что не сбылось, говорить не буду, ограничусь констатацией: это было время, когда региональные элиты Юго-Востока определялись, и в тех областях, которые курировала “группа А” местные тузы , поддерживая постоянный контакт с Москвой, душили (как Беня в Днепропетровске) или “канализировали” (как Гепа в Харькове) протест, а вот “донецкие олигархические структуры”, ориентируясь на “группу Б” (и разумеется, на свои интересы) брали протест под контроль, организуя стихию, грозившую стать опасной и для них. Безусловно, “для торга”, но вовсе не обязательно для “сговора с путчистами”: тут все зависело от того, передавит ли московская “группа Б” московскую “группу А”.

(к) Опять пояснение: практически все народные лидеры первой волны были так или иначе выдвинуты региональными баронами, обуздывавшими не понимавшую, что делать, стихию, однако в Донецке и Луганске ситуация развивалась по разному. Если в ДНР у руля с самого начала оказались, в основном, хорошо подготовленные марионетки, готовые делать все по первому свистку, то в ЛНР со знаковыми лидерами пришлось играть в темную, поскольку большинство их (как скажем, Болотов) принимали все за чистую монету, а некоторые (Мозговой почти сразу) раскусили “спонсоров” и начали свою игру, прямо выходя на Москву.

(л) И на этом моменте март плавно переходит в апрель. Стихия взята под контроль, но еще далеко не обуздана. Региональные бароны отчаянно торгуются, совершенно не возражая против взаимовыгодных договоренностей с Киевом, но при гарантиях Москвы, но Москва ничего не может гарантировать, потому что “группа А” грызется с “группой Б”, а Папа, радуясь Крыму, опять ушел в нирвану, повелев расцветать “ста цветам”, – и руководство Крыма еще более рьяно призывают Юг и Восток к восстанию, уже даже не суля, но прямо обещая поддержать, в результате чего, хотя Харьков уже раздавлен, в ряде других городов формируются структуры, готовые и способные не только взять власть, но и наладить нормальную жизнь.

(к) Таким образом, тезис “Вопреки воле Кремля, объявили о создании ДНР и ЛНР и приняли обращение к России с просьбой о введения на Донбасс российских войск” истине не соответствует: никакого “вопреки” не было. Были смутные (и даже не всегда смутные) посулы: дескать, продолжайте, и будет как в Крыму. И потому, – да, “Люди искренне верили псевдоруководителям, считали что все произойдет как в Крыму. Они массово пошли на референдум и поддержали выход из состава Украины”, – но вот насчет того, что “Россия естественно никак не отреагировала, это в ее планы не входило”, тезис опять-таки истине не соответствует: сигналы из Москвы шли самые разные, поскольку обе группы, и “А”, и “Б”, весь апрель трактовали помыкивание Папы в свою пользу, – а тем временем, сюжет плавно шел к маю.

На этом пока что тпру. По двум причинам: во-первых, очень трудная тема, сложно писать, во-вторых, с “Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков…” начинается то, о чем я вправе писать, только подумав насчет “не навреди”, а кроме того, материал, если не прерваться, получится очень большим и тяжелым. Поэтому продолжение обязательно следует.

Сейчас поговорим о теории, не зная которую мало что поймешь…

(а) Полагаю, у многих возник вопрос: в чем отличие “группы А” от “группы Б”. Отвечаю, естественно, без имен. “Группа А” – в основном, энергетические и банковские бароны, тесно связанные с Западом и (по факту) являющиеся частью западных элит, а также чиновники высшего уровня, не менее тесно, но не так открыто связанные с Западом. Все они и сейчас на виду, на слуху и в большой силе. “Группа Б” – в основном, военные (хотя и бизнесмены, не имеющие отношения к энергорынку тоже). Силы и влияние групп были несопоставимы (“А” куда мощнее и ближе к Папе), однако весной 2014 года возникла уникальная ситуация, в которой Папа, ощутив возможность войти в историю, прислушивался и к “группе Б”.

(б) Для полного понимания специфики тогдашней ситуации. Вспышку “Русской Весны” определяли два фактора, – социальный (недовольство всевластием олигархии) и “центростремительный” (разорванная Россия стремилась к воссоединению). И возникла коллизия: будь донбасское “восстание масс” антиолигархической революцией, Москва бы, не колеблясь, помогла бы раздавить бунт в зародыше. Но восставшие, глядя на бабуинствующий Киев, стремились воссоединиться с Россией, рассматривая российских олигархов, как своих, – и боялись, в первую очередь, западные партнеры. Ибо затрещали самые устои их победы в Холодной Войне, – по всем закоулкам Русского Мира пошло брожение, и (жители стран Балтии не дадут соврать) официальные Рига и Таллин начали откровенно лебезить перед русскими. Да и Европа, сознавая, к чему идет, готова была на все уступки Москве, если та решит курировать протест в “возрастающем” направлении (на полностью законных основаниях). А основания для этого у Москвы были, поскольку такой ход автоматически купировал рост недовольства россиян своими олигархами.

(в) Апрель для восстания и Москвы был исключительно перспективен. В те дни (учитывая “фактор Януковича”, плачевное состояние силовых структур ВСУ и, мягко говоря, сложное отношение большинства населения к хунте) возглавить события Москва могла без всякого формального вмешательства: в ряде ключевых регионов Украины силы, готовые взять власть на местах, уже консолидировались, а местные бароны нашли общий язык с московской “группой Б”, так что даже просто отказ подразумеваемых регионов в подчинении хунте создавал бы условия для ее падения, а если бы еще отряды этих регионов пошли на Киев, от хунты не осталось бы мокрого места, а дальнейший разговор с Западом мог идти с позиции силы. И поскольку в тот момент представители “группы Б” нашли возможность донести такие соображения до Папы, заодно объяснив ему, что у него практически украли Харьков, а Беня кинул, в середине апреля влияние “группы Б” сравнялось с влиянием “группы А”, если не превысило его.

(г) В скобках, чтобы потом не повторяться: версию “отдали Крым, чтобы развязать войну”, – то есть, что шерочка изначально играла на лапу машерочке, – слышал неоднократно, но это не так. Крым, как я уже писал в первой части, хунта отдала в рамках договоренностей с “группой А”, в обмен на полный отказ от всех прочих претензий и признание, но в апреле позиции “группы А” пошатнулись, а “группа Б”, имея неявный карт-бланш затерявшегося хрен зна где Папы, никакими обязательствами связана не была и действовала по тщательно разработанному плану. И вот теперь от теории перейдем к практике, вернувшись к тому, на чем остановились: “Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков…”, и сразу скажу, что этот тезис нельзя назвать просто “несоответствующим истине”, потому что он полностью лжив…

И еще хочу отметить, что рассказываю то и только то, что знаю точно, стараясь избегать даже обоснованных умозаключений, а потому вопросов типа “О чем говорили с Киссинджером?” даже не касаюсь. Возможно, о чем-то и говорили, но меня там не было, подслушку я не подкладывал, и даже самые серьезные люди, делившиеся со мной толикой инфы, на такие темы даже не намекали. Точка. А теперь к теме, и на сей раз начинаю цитировать, ибо пошли абзацы, в которых, собственно, и заключается смысл материала, размещенного на сайте Юрия Апухтина:

I. Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков. Организовал вооруженное сопротивление в Славянске и спутал всем карты. Сознательно или его использовали «вслепую» он способствовал развязыванию войны. Потом вместе с Бородаем, перехватив у олигархов власть в ДНР, привел войну в Донецк и Луганск.

(а) Итак, середина апреля стала первым пиком влияния “группы Б”, – но “группа Б”, как и “группа А”, являлась не монолитом, а “клубом по интересам”, объединенным исключительно целью. В остальном, как обычно, каждый со своими финансовыми или карьерными интересами, не грызлись (ибо оппонент общий), но по мере сил тянули одеяло на себя, предлагая Папе свои проекты, а поскольку в ответ шла тишина, воспринимаемая как согласие, эти проекты реализовывались.

(б) Люди поймали звезду: рискнув и обеспечив первый этап “Крыма”, – причем, быстро, эффективно и на радость Папе “вежливые неформалы”, – заложили фундамент для всего остального, и работа пошла дальше. Во избежание сомнений, прошу вспомнить передачи каналов Рос-ТВ в апреле. Именно тогда там появился я, и свидетельствую: в прямой эфир (!) выпускали всех, вплоть до совершенно незнакомых, ограничений было только два: просили обойтись без “Введи войска” и (главное!) без призывов к “примирению с Киевом”.

(в) Так началась одиссея Игоря Стрелкова, по сути, следующий этап “Крыма”. То есть, полное нарушение договоренностей хунты с “группой А” (в связи с чем, и было объявлено АТО), но по инициативе “группы Б”, которая хунте ничего не обещала, а собиралась ее гнать. Почему Славянск? В принципе, имелись другие варианты , и там было больше ресурсов, и там ждали больше, чем в Славянске, но они располагались на отшибе, вдали от Большой Земли, а здесь, укрепившись, можно было переходить к этапу № 3, с опорой на “республики” расширяя зону влияния и формируя настоящую армию. Иными словами, тезис “неожиданно для Кремля” истине не соответствует: Кремль, разумеется, молчал, но он вообще молчал, а люди, которым г-н Стрелков доверял, потому что с Крымом его не кинули, твердо заверяли, что Папа в курсе и поддержит.

(г) А вот с “неожиданно для донецких олигархов” сложнее. Олигархи, в том числе донецкие, тоже ведь не монолит, а люди со своими интересами, дружбами и ссорами, и там было непросто. Одни ориентировались на Киев, другие на Москву, вернее, на компромисс Киева с Москвой, а нарушение стабильности не нравилось всем, и они старались искать компромисса, что создавало условия для сотрудничества не с “группой Б”, как первоначально, а с “группой А”. И если в Луганске очень серьезная попытка сдаться Киеву с ведома кое-кого в Москве провалилась чудом (взбрыкнул Болотов), то сдачу Донецка предотвратил только рейд г-на Стрелкова, полностью изменивший расклад сил, – естественно, в интересах “группы Б”.

(д) И в это же время бешеную активность (в жесткой связке с “группой А”) развивали зарубежные партнеры. Взамен прекращения “Русской Весны” они готовы были гарантировать Папе возвращение к старым, февральским договоренностям (то есть, Запад политически забирает Украину, но с нейтральным статусом, а экономически все остается по-прежнему). Плюс порешать с Крымом как надо (и на Киев цыкнули!). При этом, как гарантию серьезности намерений, предъявляли тот факт, что еще в марте заставили снять свою кандидатуру Кличко, по ряду веских причин устраивавшего Кремль, и проталкивают в президенты Порошенко, который с самого начала событий приватно лизал Москве башмаки, обещая стать “идеальным компромиссом”, и Папе, вновь вылезшему на свет, такой вариант (спасибо г-ну Зурабову), в общем, понравился.

(е) В итоге, хотя “группе Б” по-прежнему улыбались, намекая, что ждут великих свершений, позиции “группы А”, которой, по-прежнему, ничего конкретного не говоря, кивнули (дескать, “не возражаю”), упрочились, и она начала готовить сделку, в рамках которой от Москвы требовался задаток: в частности, вернуть “крымское железо”, но главное, гарантировать прекращение беспорядков в очень нужной Штатам Одессе . Что и было сделано, – однако в максимально грубой, не согласованной с “группой А” форме, и естественно, с расчетом: заказчики “окончательного решения” хорошо просчитали, что резня вынудит Папу показать, что он есть, и открыто заявить позицию.

(ж) Вот как раз тогда, в обстановке полного ошеломления, – Папа опять юркнул в нети, – прилетел гость из Швейцарии, увернуться от которого было невозможно, и рассказал, как плохо будет всем папиным друзьям, если он предпримет “решительные меры”, и как хорошо будет, если на “печальный эксцесс” не станут реагировать “интенсивно”. Ход был беспроигрышный: сделать вид, что ни причем, не получалось (г-н Буркхальтер требовал пресс-конференции), а близкие люди из “группы А” зуб давали, что избрание Порошенко окупит все затраты, – и когда Папа кивнул: типа, делайте, “группа А” по согласованию с Западом и Киевом, при полном одобрении донецких баронов, добавила к Одессе еще и Мариуполь, находившийся тогда под контролем ДНР.

(з) Это означало тактическое поражение “группы Б”, требовавшей не придавать хунте легитимность, способствуя “законному избранию” Порошенко: после визита президента Швейцарии ее рекомендации уже не доходили до Папы, который вышел из эйфории. Вернее, доходили, но молчание уже не было благосклонным. Правда, и сворачивать проект он прямо не велел, просто молчал в ответ на все попытки достучаться, но лидеры “группы Б”, пребывавшие на госслужбе, решили на какое-то время притихнуть, “патриотические” же бизнесмены вообще сочли за благо спрыгнуть с темы, переставшей сулить верный выигрыш, и крайним в этой ситуации оказался гарнизон Славянска, – но об это дальше…

И прежде всего, два пояснения.

Во-первых, прошу не считать упоминаемые мною группы “А” и “Б” чем-то типа “двух башен Кремля”, одна из которых патриотическая, и в ней сидит великий человек, а другая, либеральная, продалась Западу и обижает великого человека, мешая ему встать во весь его гигантский рост. Эта теория гроша ломаного не стоит, и разница между “А” и “Б” состоит исключительно в том, что “люди А” всего добились, влились в западную элиту и хотят забыть нынешние недоразумения любой ценой, а “люди Б” мечтают (вернее, тогда мечтали), потеснив людей “А”, протиснуться ближе к телу. Хотя, справедливости ради, – по итогам личных контактов, – могу сказать, что минимум один высокопоставленный представитель “группы Б” из тех немногих, с которыми я пересекался лично, был из тех, кому за державу обидно, а в разговорах с представителями “группы А” про “державный интерес” лучше не вспоминать, если не хочешь, чтобы тебя записали в “несерьезные”.

Во-вторых, для начала подведу итоги разбора первой цитаты:

«Неожиданно для донецких олигархов и Кремля вмешался Стрелков. Организовал вооруженное сопротивление в Славянске и спутал всем карты. Сознательно или его использовали «вслепую» он способствовал развязыванию войны.»

Полагаю, абсурдность тезиса ясна всем. То есть, “донам” появление Стрелкова карты, безусловно, спутало, но согласиться с тем, что его появление в Славянске и дальнейшие действия не были согласованы с Москвой, может только кретин. Естественно, за ним стояли определенные люди, без которых он просто ничего не смог бы сделать, и естественно, эти определенные люди действовали не самовольно, но чувствуя за собой негласную поддержку Кремля, который всегда ничего не знает, но все контролирует и не прощает, если кто-то не согласовывает с ним свои действия. И вот отсюда продолжим…

II. «Потом вместе с Бородаем, перехватив у олигархов власть в ДНР, привел войну в Донецк и Луганск. Украинская армия бросила силы на Донбасс, Россия действенной помощи не оказывала и судьба республик была предрешена. Ситуация становилась катастрофической, потеря Донбасса вела к серьезному поражению России в глобальном противостоянии с США, полному подчинению Украины интересам Запада и установлению массового террора на Донбассе. Невмешательство было чревато серьезными последствиями. Перед Россией стояла задача не допустить полной сдачи Донбасса и не ввязаться при этом в войну.»

(а) Давайте поставим себя на место г-н Стрелкова. Он выполнил первый комплекс задач, укрепился в Славянске, но Славянск, как таковой, не самоцель, а плацдарм. Он ждет того, что ему твердо обещано: толковых офицеров, потому что без начштаба и строевиков – полный зарез, оружия, подкреплений, внятной поддержки Донецка и прочего, без чего невозможно превратить отрядик в армию, способную расширять плацдарм, а в перспективе организовать удар на Изюм и Харьков, – а в ответ тишина. Вернее, враг подтягивает войска, начинаются обстрел, а тишина со стороны тех, кто должен поддержать. Даже после Одессы и Мариуполя. И он недоумевает, потому что совершенно не в курсе происходящего в Москве, и тем более недоумевает, потому что старый друг Бородай, которому он верит, став 13 мая “премьером” ДНР, не спешит помочь.

(б) А потом, – то ли 21 мая, то ли 23 (тут мои данные расходятся), ему звонят с юга, и человек, которому он доверяет, сообщает: все кончено, проект закрыт, уходи на Большую Землю, уводи тех, кто хочет, и поверь: внакладе не останешься. В такое трудно поверить, и г-н Стрелков звонит на север, другому человеку, которому тоже доверяет, представителю “группы Б”, но тот подтверждает: да, все так, проект закрыт, уходи, ты сделал все, что мог. А когда г-н Стрелков начинает давить, пытаясь выяснить, что все-таки произошло, телефон на севере перестает откликаться. А верный друг Бородай, – как бы формальная власть в ДНР! – уходит от ответов, правда, не рекомендуя покидать Славянск (наоборот, требуя: вы там держитесь), даже обещая подмогу, но подмоги нет, а если какие-то железяки откуда-то и поступают, то мало, хаотично, чуть ли не по случаю.

(в) Отступление. Самое время пояснить, что происходит в Донецке (в Луганске тоже, но менее ярко). Там в новых условиях идет грызня. Местные бароны, которые в курсе, уже не прочь сдаться Киеву, ибо с Порошенко через “группу А” и иностранных партнеров вроде бы нашли общий язык, однако “группу А”, перехватившую контроль над “республиками”, такой вариант не устраивает: она сама хочет сдать Донбасс “лучшему шансу” на оговоренных условиях, и не намерена уступать это каким-то местным придуркам. В итоге Бородаю, который в отличие от Стрелкова принял продуктивное решение, ставится задача: выступить в роли эмиссара Москвы, пресечь самодеятельность бывших хозяев Донецка и подготовить надежные кадры из “низов”, которые предпочтут быть песиками не Рината Леонидовича, а кого повыше. Что и делал, не обращая внимания на обреченный Славянск.

(г) Тем временем, г-н Стрелков сидит в Славянске и, насколько я понимаю, не может поверить, что его кинули. Вопреки всякой логике, потому что обещанное пополнение не идет, добровольцам из населенных пунктов ДНР прямо “не советуют”, военную технику не присылают (а когда Болотов пытается что-то прислать, попытку гасят окриком), хуже того, влиятельные люди с севера или не берут трубку, а когда звонят сами, советуют “не маяться дурью” и “закрывать лавочку”, а другие влиятельные люди с севера, которые трубку берут всегда, сетуют, что ничем не могут помочь, но просят “держаться изо всех сил”, – а на фоне всей этой шизофрении ВСУ смыкает кольцо вокруг города, превратившегося в ловушку. И так весь июнь.

По разным причинам. В том числе, и в связи с постоянными звонками и письмами (дескать, зря, но если уж пишешь, то-то подчеркни, а то-то не надо), но это вторично: на просьбы я реагирую только если сам считаю нужным, давить на меня бессмысленно, а обязательств перед как бы живыми, в отличие от мертвых, слава Богу, уже никаких, – пусть радуются, что имена и детали забыл, – но главное, действительно идет трудно. Была даже мысль прервать повествование, но, подумав, решил все же довести до финала. Итак, июнь…

III. «Под давлением обстоятельств тогда было принято решение нанести украинской армии сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. На полную мощь заработал «военторг», команда Стрелкова «мягко» была удалена из Донбасса и к власти приведены лояльные Кремлю люди.»

Уже передергивание, по методу “телега впереди коня”. Правильно так: “Команда Стрелкова «мягко» была удалена из Донбасса и к власти приведены лояльные Кремлю люди, – и тогда под давлением обстоятельств было принято решение нанести украинской армии сокрушительное поражение, силой принудить Киев к миру и заморозить конфликт. На полную мощь заработал «военторг»”, – и вот отсюда начнем…

(а) Еще раз: я пишу только о том, что знаю точно, как свидетель событий или со слов свидетелей из числа моих собственных друзей, ничего не додумывая. Выиграв качество “группа А” быстро реализовывала в Донецке и Луганске проект, конечной целью которого (по договоренности с местными баронами) была сдача регионов Киеву, – то есть, хорошему Петру Алексеевичу, – который взамен будет исполнять негласные договоренности, предполагавшие, в частности, что бывшие “регионалы” (Ринат Леонидович и еще кое-кто) создадут внутри Украины некую “автономную Новороссию”. В Донецке подготовка шла без сбоев, в Луганске с проблемами (очень мешал Болотов), но тоже шла.

(б) Параллельно, по согласованию с Киевом, работали на будущий конструктив: экспресс-темпами налаживалась выкачка из “республик” всего хорошего (в те дни очень весомо звучало слово “антрацит”), вовлечение в “освоение” региона российских предпринимателей, связанных с “группой А”, и принуждение местных олигархов к вхождению в долю, что им очень не нравилось и способствовало появлению настроений в пользу “а не лучше ли сдаться самим?”, а в противовес таким настроения эмиссары “группы А” (начиная с Бородая) бросили в массы “народных вождей” клич “Обогащайтесь!”. Неважно как, – Москва прикроет, а вы взамен присматривайте, чтобы ваши бывшие хозяева не очень бузили. Не все, но очень многие согласились, и естественно, все это не способствовало спокойствию.

(в) Были и другие сложности. Согласно договоренностям, достигнутым в ходе двух очень приватных встреч сразу после выборов, Порошенко был обязан сразу же после инаугурации сделать несколько важных заявлений, и Папа очень их ждал, – но 7 июня минуло, а Киев тянул резину, и у “группы А”, твердо гарантировавшей, что обеспечит все в лучшем виде, возникли проблемы. Естественно, Папе, в детали вникать не желавшему, а желавшему видеть отдачу от уступок в мае, докладывали, что “лучший шанс” пока что не имеет власти, что надо подождать, потерпеть, но Папа, которому обещали экспресс-вариант, упрямился, капризничал, начинал дуться, и этим не могла не воспользоваться проигравшая по очкам, но желавшая реванша “группа Б”.

(г) В скобках. Оправившись от майского поражения, “группа Б” к середине июня переформатировалась. Основная часть бизнес-состава ушла, кто от греха подальше, кто перепрыгнув в “группу А”, и теперь костяком стали госслужащие во главе с двумя мужиками очень высоких рангов, об одном из которых, скажем так, моральном лидере, я только слышал, а со вторым, игравшим в открытую, странным для элит нынешней Москвы человеком “верещагинского” чекана, имел честь дважды повидаться. Не потому, что я такой ценный, – мне до него было как до неба, – но пара моих друзей, приехавших в Москву по моей просьбе, брали меня с собой. И надо добавить: ранее оба госслужащих держались в тени, потому что никаких бизнес-интересов не имели, а вышли из тени, поскольку речь шла уже о геостратегии, которую они понимали правильно, исходя из интересов своей структуры. А еще оба (пусть и не так легко, как элита “группы А”, но при крайней необходимости) могли выходить непосредственно на Папу.

(д) Вот, примерно 22-23 июня и вышли, разъяснив, что Порошенко ничего из того, что обещал, делать не будет. Но, правда, объяснили это так, как Папе нравилось: дескать, Петр Алексеевич, как Вы прозорливо предвидели, готов к сотрудничеству, вот только “радикалы” связали его по рукам и ногам, и необходимо помочь ему ослабить радикалов. Ответом стало не безразличное, а благожелательное молчание (в высших московских сферах тонкости высочайшего молчания толковать умеют), лидеры “новой группы Б” начали раскручивать свой проект, альтернативный проекту “группы А”, и Славянск вновь стал актуален.

(е) В скобках. К этому моменту отношение к г-ну Стрелкову на “верхах” уже было хуже некуда. Те, с кем он сотрудничал, в нем уже не нуждались и даже вспоминать о нем не хотели, как о своей ошибке. Для “группы А” он был, с одной стороны, камешком в ботинке, с другой стороны, удобным “козлом отпущения”, героическая гибель которого позволила бы объяснить все “личной инициативой фанатика-одиночки”, но что самое неприятное, его фамилию зафиксировали на самом-самом верху, объяснив очень мнительному Папе, что некто (на кого валили, не знаю) раскручивает “второго Рохлина”, уже имеющего авторитет в “низах” и собственную боевую структуру. И все это было принято к сведению.

(ж) Короче говоря, дело плавно шло к тому, что “мертвые не кусаются”, однако г-н Стрелков, видимо (это точно может сказать только он сам) ситуацию не понимал. С одной стороны, все было очень плохо, катастрофически не хватало кадров, у личного состава иссякали запасы оптимизма (он даже не мог позволить себе съездить в Донецк, поскольку не на кого было оставить войска, да и просматривался риск, вернувшись, застать половину от того, что оставил), однако, с другой стороны, какая-то помощь, пусть и похожая на издевательство, шла, а главное, опять пошли намеки из Москвы: дескать, “держись!”, – потому что “группе А” нужно было, чтобы Стрелков с командой оставался в Славянске до убоя.

(и) И вот в этот-то момент на связь со Славянском вышли новые люди, представляющие “группу Б”. Для Игоря Ивановича это стало неожиданностью (ведомство было совсем иное, нежели то, к которому он привык), – честно сказать, могу допустить, что с ним играли в темную, – но как бы то ни было, к концу июня у титулярного министра обороны ДНР появилось доказательства готовящегося в Донецке переворота с дальнейшей сдачей “республики”. Конечно, не в полном объеме (разъяснили роль “донов” и детали их игр с Киевом, умолчав о московском интересе), но хватило и этого, и в совокупности с осознанием того факта, что держать оборону уже почти невозможно, да и смысла нет, Игорь Иванович принял известное решение. Начинался июль.

Если кого-то удивит повтор цитаты, разбиравшейся в предыдущей части, поясняю: так надо. Всего две строчки, а брехни и передергиваний накручено столько, что, пожалуй, и на следующую часть хватит. И прошу иметь в виду: курсивом в тесте выделяю дословные цитаты…

Продолжение следует.

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