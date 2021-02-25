 

Модель Водянова стала послом доброй воли Фонда ООН

25.02.2021, 0:28, Новости дня
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Модель Наталья Водянова стала новым послом доброй воли Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сообщила глава Фонда Наталья Канем, отметив, что модель является давним борцом за права и женщин и детей.

«Я рада объявить, что ЮНФПА объединяет усилия с Натальей Водяновой, которую мы сегодня назначаем новым послом доброй воли», – цитирует РИА «Новости» Канем.

По ее словам, Водянова является давним страстным борцом за права и женщин и детей и, в частности, инвалидов.

«Сегодня я официально приняла предложение стать послом доброй воли. Для меня большая честь и огромная ответственность защищать женщин и девочек во всем мире», – написала Водянова в своем Instagram.

Модель в 2004 году организовала свой фонд «Обнаженные сердца», который занимается помощью и поддержкой детей с особенностями развития. На протяжении последних нескольких лет Водянова сотрудничает c ЮНФПА – агентством ООН, занимающимся вопросами репродуктивного и сексуального здоровья.



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