 

Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США

25.02.2021, 0:28, Новости дня
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Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом на фоне распространения коронавируса.

«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в указе, передает ТАСС. 

В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продолжится после 1 марта 2021 года. При этом конкретные сроки продления режима ЧС не уточняются.

Во вторник сообщалось, что в США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.

Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство.



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