Белый дом заявил об оценке американской разведкой шагов России

25.02.2021, 0:28, Новости дня

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Президент США Джо Байден будет принимать решение о выстраивании отношений с Россией после завершения оценки американской разведкой ряда шагов, которые сделала Москва в последние годы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, за последнее время российский лидер Владимир Путин и должностные лица Кремля предприняли действия, которые вызывают беспокойство Вашингтона, передает ТАСС.

«Поэтому Байден поручил своей команде, отвечающей за национальную безопасность, начать процесс изучения не только сообщений о хакерских атаках в ходе президентских выборов 2020 года, но и денежных вознаграждений за наших военнослужащих [в Афганистане], хакерской атаки SolarWinds, бросить на это внимательный взгляд, чтобы у нас была собственная оценка», – отметила представитель главы государства.

Для завершения этого процесса потребуется еще несколько недель. После этого у США будет больше деталей для ответа России. «Как вы знаете, Байден беседовал с президентом Путиным около двух недель назад и не стеснялся при выражении своей обеспокоенности по поводу действий его правительства», – напомнила Псаки.

Ранее Псаки заявила, что США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые РФ недружественные шаги.

Газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.