Новый кроссовер Lexus NX показали на первых снимках

25.02.2021, 0:10, Новости дня

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Рассекречены снимки обновленного премиального кроссовера Lexus NX.

Известно, что автомобиль презентуют перед широкой публикой уже в нынешнем году. Модель отличается от актуальной генерации задними фонарями, светодиодной оптикой, решеткой радиатора, а также ходовыми огнями. Что касается интерьера салона, то в кроссовере Lexus NX максимально модернизировали стиль центральной консоли. В частности, в передней панели установлен новый экран мультимедийной системы.

Кроме того, разработчики не станут улучшать параметры производительности, оставив прежнюю линейку силовых агрегатов. Предполагается, что в продажу выйдут несколько бензиновых версий, а также гибридный кроссовер Lexus NX с доработанной системой подзарядки.