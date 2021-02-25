 

Компания Chery запатентовала в РФ новый кроссовер Tiggo 4 Pro

25.02.2021, 0:10, Новости дня
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Китайская компания Chery рассекретила дизайн нового паркетника Tiggo 4 Pro для российского рынка.

Предполагается, что автомобиль появится у дилеров уже в третьем квартале текущего года. По фотографиям можно увидеть, что кроссовер Tiggo 4 Pro практически ничем не отличается от китайской модели Chery Tiggo 5X, рассекреченной в 2020 году. Схожими оказались бамперы, решетка радиатора, а также противотуманки. Автомобиль в данный момент уже прошел сертификацию в России, что позволит сразу приступить к местным продажам.

Напомним, модель оснащается 1,5-литровым мотором на 113 и 147 л.с. мощности в разных комплектациях, а также 2-литровым мотором на 122 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать новую модель с вариатором или механической трансмиссией. Все модификации предусматривают исключительно передний привод.



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