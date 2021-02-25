В Украине началась вакцинация, суд арестовал “трубу Медведчука”, на Донбассе пенсионер подорвался на мине боевиков. Главное за день

25.02.2021, 0:06, Новости дня

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В Украине стартовала вакцинация от коронавируса

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали жителю Черкасской области, ее получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. Черкасская область стала первым регионом в Украине, получившим вакцину. В области, по данным облгосадминистрации, зафиксировали более 48 тыс. случаев COVID-19.

К вечеру прививки получили первые медики в Черниговской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

В Ивано-Франковской области заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19, который начали развертывать 20 февраля.

Кабмин ужесточил ограничения в регионах с “красным” эпидрежимом. В “красных” эпидемических зонах Украины запретили пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном.

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На Донбассе погиб мирный житель

Пенсионер погиб в результате взрыва мины в собственном дворе. В прокуратуре Луганской области уточнили, что боевики, вопреки Минским договоренностям, заминировали противопехотными осколочными минами населенный пункт Хутор Вольный. Местный житель зацепился за один из датчиков мины. Прокуратура начала уголовное производство.

Кроме того, в Донецкой области боевик бросился с ножом на украинского военного на позициях опорного пункта ВСУ и ранил его. Военный выстрелил в ответ. Раненого боевика в российской форме отправили в госпиталь, как он попал на украинские позиции – пока неизвестно.

Суд наложил арест на нефтепровод “Прикарпатзахідтранс”

Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на проходящую по Украине часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, которую СНБО поручил вернуть государству. Нефтепровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”, которую связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

По результатам опроса социологической группы “Рейтинг”, о санкциях СНБО в отношении Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко знают 75% украинцев, поддерживают их 58% опрошенных.

В Харькове прошло бурное заседание горсовета

Харьковский горсовет сегодня прекратил полномочия городского головы Геннадия Кернеса, умершего в декабре прошлого года, и а третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова.

Последнее решение вызвало драку под стенами горсовета между активистами “Национального корпуса” и поддерживавшими переименование сторонниками ОПЗЖ.

Подрались и сами депутаты – причем дважды: в первый раз, когда депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и назвал Майдан “государственным переворотом”, депутаты от “Европейской солидарности” вытолкали его из-за трибуны и заблокировали ее, скандируя: “Чемодан, вокзал, Россия!”. Вторая драка началась после того, как члены фракции Партии Шария начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью “Нет политическим репрессиям”. В ней приняли участие не только депутаты, но и представители националистических организаций – “Фрайкора” и “Национального корпуса”.

Стерненко остается в одесском СИЗО

Адвокаты осужденного на семь лет активиста Сергея Стерненко просили перевести его в Киев, опасаясь за безопасность своего подзащитного. Активист останется в Одессе, но его будут содержать в отдельной камере следственного изолятора.

Стерненко сегодня посещал адвокат и опубликовал письмо от него, в котором активист призвал сторонников бороться против политических репрессий.

Дело Стерненко вызвало громкий резонанс в Украине. Сергей Притула предупредил, что “общество не будет ждать, когда люди в мундирах выдернут из наших рядов еще одного патриота и осудят его в угоду кремлевскому фан-клубу”. После ночных столкновений активистов с правоохранителями под ОП замминистра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в МВД поддерживают мирные протесты, но категорически против насилия и провокаций, и осудил поведение участников акции в поддержку Стерненко по отношению к полицейским.

Дипломаты ЕС утвердили санкции против глав четырех силовых ведомств РФ

Дипломаты Европейского союза одобрили санкции против четырех российских силовиков, в том числе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и главы Росгвардии Виктора Золотова, в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. Ожидается, что ограничения введут 3 марта, а в силу они вступят 5 марта.

СБУ задержала эксперта, которого подозревают в госизмене

Юрий Дудкин выступал в качестве политического эксперта на телеканалах, связанных с Медведчуком. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении руководителям оккупационной администрации Крыма

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны главе “Совета министров Республики Крым” Сергею Аксенову и главе “Госсовета Республики Крым” Владимиру Константинову. Их подозревают в принятии ряда незаконных решений по национализации государственного имущества Украины.

Стала известна официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Включение электрообогревателя привело к нагрузке электросети, сообщил министр развития общин и территории Алексей Чернышов. Здание было подключено к электро- и газоснабжению без разрешений, системы противопожарной защиты не было.

13 из 15 погибших в результате пожара 21 января уже похоронили. Одну из погибших все еще не идентифицировали – ее родственников продолжают искать.

Кабмин Украины назначил нового главу Госкосмоса

Новым главой Государственного космического агентства Украины стал Владимир Тафтай, который ранее работал в Министерстве экономического развития и торговли.

Также правительство назначило Сергея Костюка главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кроме того, Кабмин сменил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции: вместо Ирины Король временно исполняющим обязанности главы ГАСИ стал Сергей Галицин.

Контрразведка СБУ напомнила российским дипломатам, что Крым – это Украина

Департамент контрразведки СБУ установил билборды со своей символикой и надписью “Крым – это Украина” возле посольства РФ в Киеве и всех российских консульств в стране.

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