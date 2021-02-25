Зеленский о “Северном потоке – 2”: Это ловушка для всей Европы

25.02.2021, 0:06, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, особое внимание во время беседы было уделено обеспечению энергетической безопасности Европы. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию строительству газопровода “Северный поток – 2” и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

“Этот проект, по сути, – ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против него – гарантия энергетической безопасности Европы”,– сказал Зеленский.

Президенты также обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский сообщил, что режим прекращения огня действует, но количество нарушений со стороны боевиков увеличилось.

Зеленский пригласил Дуду посетить Украину для участия в праздновании 30-летия независимости и в саммите “Крымской платформы”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

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