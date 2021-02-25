Как сложилась судьба радистки Кэт Екатерины Градовой из “Семнадцати мгновений весны”

25.02.2021, 0:04, Разное

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Будущая звезда родилась в Москве. Отцом девочки был архитектор Геогргий Градов, а мама работала актрисой. С детства Катя бывала за кулисами и видела театральную жизнь. Поэтому, когда пришло время выбирать институт, она поступила в иняз, где проучилась всего год – гены дали о себе знать.

Градова прошла конкурс в школу-студию МХАТ. Уже на четвертом курсе она стала довольно известна, сыграв главную роль в спектакле “Таланты и поклонники” в Театре им. Маяковского.

Всесоюзную славу артистке принесла роль радистки Кэт в культовом многосерийном фильме “Семнадцать мгновений весны”. Затем актриса закрепила успех, снявшись в небольшой, но довольно значимой роли в картине “Место встречи изменить нельзя”. Это было последнее появление девушки на экране.

Личная жизнь

Екатерина Градова была замужем дважды. Первым супругом актрисы стал актер Андрей Миронов. Пара познакомилась во время учебы в коле-студии МХАТ. Артист пришел смотреть дипломный спектакль, в котором играла студентка, и девушка ему сразу очень понравилась. Миронов начал ухаживать, и она не смогла устоять перед обаянием молодого человека.

В 1973 году в семье родилась дочь Маша. Однако брак продержался недолго – уже в 1976-м супруги разошлись. Причиной развода стали многочисленные увлечения Андрея Миронова. Екатерина Градова не собиралась с этим мириться.

В паломнической поездке в Оптину пустынь Екатерина Градова познакомилась с физиком Игорем Тимофеевым и в 1991-м стала его женой. Через год супруги взяли из детского дома мальчика по имени Андрей.

Последние годы жизни актриса посвятила воспитанию приемного сына, внукам, религии и просветительской деятельности. В профессию Градова так и не вернулась. Она лишь изредка давала интервью и предпочитала вести затворнический образ жизни.

Звезда фильма “Семнадцать мгновений весны” скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Поклонникам не дали попрощаться с актрисой, так как родственники предпочли устроить закрытую церемонию.