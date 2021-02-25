Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего решаются на измены

25.02.2021, 0:02, Разное

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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что люди решаются на измены только в определенном возрасте. По мнению специалистов, чаще всего это происходит с 39-летними.

Кроме этого, изменяют также 49 и 29-летние люди, что объясняется склонностью к экстремальным поступкам накануне круглой даты. Ученые утверждают, что перед юбилеем многие начинают задумываться о смысле жизни, а также озабочены приближающейся старостью. Люди склонны к тому, что совершают накануне дня рождения рискованные поступки. Поэтому по статистике, именно в этот период они решатся на обман второй половины и роман на стороне.

Теорию ученых подтвердили шесть ранее проведенных исследований, к которым были причастны сотрудники Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов. Чтобы собрать данные, исследователи проанализировали информацию с различных платформ онлайн-знакомств. Кроме этого, специалисты опирались на опросы респондентов, которые подходили под рассматриваемые возрастные группы.

Источник: ufacitynews.ru