 

«СМИ зарабатывают на Ваших пороках»: Анастасия Макеева резко ответила хейтерам

25.02.2021, 0:02, Разное
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После того, как Анастасия Макеева перестала скрывать своего нового возлюбленного, с которым она вместе уже полгода, ее регулярно атакуют хейтеры. В Сети появилась информация о том, что ради актрисы строитель бросил в Словении супругу и четверых детей.
Новости о себе Анастасия Макеева назвала «черным пиаром» и призналась, что «псевдоновости» ее даже стимулируют как творческую единицу. Артистка считает, что читатели очень падкие на громкие заголовки. Однако она поспешила напомнить, что СМИ «зарабатывают на их пороках». При этом, некоторым звездам приходится «фальсифицировать скандалы в своей жизни», а за Анастасию Макееву это всегда делали недоброжелатели. Например, после того, как она снялась в клипе «Дискотека авария», в прессе написали, что актриса разбила семью солиста.

Анастасия Макеева считает, что благодаря яркой внешности, которую ей подарили родители, режиссеры навсегда закрепили за ней образ «сердцеедки» в кинематографе. Она не понимает, почему у красивой женщины обязательно хотят «выжечь на лбу клеймо», забыв главную заповедь «Не суди». В комментариях знаменитость поддержали многие поклонники, которые написали, что не верят слухам и сплетням о ней. Анастасии Макеевой пожелали быть счастливой в личной жизни и наконец познать радость материнства.



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