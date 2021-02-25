Представитель Пугачевой Чупракова назвала слова критика Соседова «околесицей»

25.02.2021, 0:02, Разное

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Журналисты решили узнать, что по поводу высказываний Сергея Соседова о семье Примадонны думает ее представитель Елена Чупракова. По словам концертного директора, музыкальный критик несет «околесицу».

Ранее Сергей Соседов заявил, что Алле Пугачевой нужно «уйти со сцены раз и навсегда». Кроме этого, критика возмутили суммы гонораров Максима Галкина. По словам Сергея Соседова, юмористу следовало бы быть честнее и отдавать денежные средства на благотворительность. Поклонники семьи шоумена и певицы были возмущены заявлением музыкального критика и начали ему писать гневные комментарии в микроблоге Instagram. Сама Примадонна на эту тему высказываться не стала.

Когда представители СМИ обратились за комментариями к ее представителю, Елена Чупракова была не в восторге, услышав имя критика. Концертный директор предложила журналистам написать, что Сергей Соседов, как всегда, несет «околесицу». Она призналась, что не желает общаться на эту тему.

Ранее музыкальный критик рассказал, что ему поступали угрозы за некоторые скандальные выходки. В последнее время он вновь активен и продолжает в негативном ключе высказываться о многих звездах.