Учителя могут быть главными источниками заражения SARS-Cov-2 в школах

24.02.2021, 23:48, Разное

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В отчет CDC включены результаты тщательного расследования девяти кластеров заражения в восьми начальных школах Атланты в конце прошлого года, когда заболеваемость в Америке достигла пиковых значений. В общей сложности специалисты проанализировали данные о 700 сотрудниках школ и 2600 учащихся.

Вспышки заражения коснулись 13 педагогов и 32 школьников. Результаты исследования показали, что в восьми из девяти случаев участвовал как минимум один преподаватель. В четырех случаях педагог был первым источником заражения, причем инфицирование началось с передачей вируса между коллегами, скорее всего, во время обедов и школьных собраний.

«Первоначальные случаи заражения среди педагогов сыграли существенную роль в передаче вируса учащимся и членам их семей. Эти выводы подчеркивают важность предотвращения инфицирования среди учителей», – написали авторы исследования.

Эксперты CDC выделили две основные причины распространения коронавируса во всех случаях: несоблюдение социальной дистанции и небрежное ношение масок. Однако все время держаться на расстоянии 1,8 метров от учеников во время учебного процесса очень непросто, особенно с учетом планировки классов.

Авторы исследования подчеркнули важность строгого соблюдения всех профилактических мер в школах. Кроме того, необходимо уделить особенное внимание вакцинации педагогов и всех школьных работников.

Ранее ученые из США подтвердили, что дети гораздо меньше подвержены заражению по сравнению со взрослыми пациентами. Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Средний возраст детей — 9 лет. Лишь у 5 374 (4%) детей из этой выборки был подтвержден коронавирус с апреля по сентябрь, госпитализация потребовалась 359 пациентам. Скончались 8 инфицированных детей, причем у 6 из них были диагностированы сложные хронические заболевания.