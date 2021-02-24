Мнение: Ставленники Москвы

24.02.2021, 23:40, Разное

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Глядя на современный отечественный институт мэрства и губернаторства, мягко говоря, становится грустно. Вместо тех же обещанных технократов мы в большинстве своем видим у руля регионов аморфных управленцев, задача которых кроется не в решении проблем на местах, но в создании видимости бурной деятельности для вышестоящего, федерального руководства.

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев

Как результат, мы видим работу не с населением, но с властью, что отчасти обусловлено тем, что роль губернатора/мэра рассматривается как один из трамплинов на пути в заветные высокие кабинеты Москвы. Это если есть амбиции, в противном случае обычное желание сохранить насиженное место.

Приведенное подтверждает ситуация с ограничительными мерами в период «короны». Вспомните, как по весне уважаемые отечественные градоначальники тряслись, аки банные листы, боясь проявить инициативу в борьбе с вирусом, дабы не впасть в немилость Москвы и не оказаться на улице с коробкой, где будет содержимое своего бывшего стола из красного древа. Помимо фактора страха присутствует и второй, не менее ключевой – сомнительное соответствие занимаемой должности.



И весенние события показали, что настоящих управленцев, готовых брать на себя ответственность, в России единицы. Одним из них является мэр Москвы Сергей Собянин, вставший во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с «короной». Градоначальник неоднозначный, если говорить про программы благоустройства, реновации, оптимизации здравоохранения и жилой застройки. Москвичи не дадут соврать. Однако, все идеи по противостоянию пандемии прочие регионы России просто списывали из тетрадки Москвы.



Мэр Москвы Сергей Собянин

Тот же Петербург, которым «руководит» губернатор Александр Беглов, еще известный, как заслуженный строитель России. В период пандемии он испарился, говоря с петербуржцами языками своих вице-губернаторов (надо ведь не жизни горожан спасать, а собственные рейтинги). А ведь люди еще помнят, как в период предвыборной кампании тот ходил по дворам Петроградского района и твердой рукой, аки Пётр I, указывал на место, где нужно возвести биотуалет. Да, обмельчал, конечно, отечественный градоначальник.



Губернатор Петербурга Александр Беглов

Зато сколько было обещаний! Беглов своим грозным кулаком сотрясал столешницу, утверждая, что в Петербурге строить жилье отныне будут только в связке с социальными объектами (больницы, детские сады и т.д.). А когда вице-губернатор Евгений Елин предложил четко обозначить методику по расчету обязательств застройщика, выбрать документ в целях легитимизации подобных соглашений и определиться с ведомством, которое будет определять объемы социальной застройки для девелопера, он ушел, ну или его ушли.



Тут же стоит вспомнить и об обещании по развитию системы общественного транспорта, но на деле Петербург получил то, что Смольный, держа в руках красную ветку метро, не знает, куда ее развернуть: то ли на юго-запад, то ли в сторону аэропорта Пулково, причем эти пируэты рукой сопровождались многомиллионными тратами на подготовку соответствующей документации.

В общем, Беглов как раз тот случай, когда слов много, а конкретных действий – мало.

И вот тут можно согласиться с главой офиса партии «Родина» в Ленинградской области Валерием Шинкаренко. Тот говорил, что наши региональные политики мыслят максимум на 1-1,5 года вперед, хотя тут требуется широкий размах. Например, Северной столице и Ленинградской области требуется стратегия на 50 лет вперед с учетом вариаций научно-технологического прорыва, задачи по повышению качества жизни. Тут же и интеграция приграничных населенных пунктов в жизнь Северной столицы (Ленобласть, например, требует от города доли от налогов) вкупе с идеей о развитии инновационного научно-технологического центра, позволяющего покрыть потребности города.

Глава офиса «Родины» в Ленобласти Валерий Шинкаренко

Главный посыл во всем вышесказанном, пожалуй, такой: когда будут следующие выборы – городские, либо федеральные – не нужно выбирать руку, которая обещает буханку хлеба здесь и сейчас, нужно выбирать ту, у которой имеется представление, как сделать так, чтобы наличие хлеба воспринималось как должное. Пора уже сказать нет популизму.

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