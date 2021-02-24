 

Эксперт предсказала выпуск COVID-вакцин в виде спрея

24.02.2021, 23:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток, считает профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт.

«У нас есть вакцины от гриппа в виде спрея для носа, и это в будущем может стать хорошим подходом для вакцин от коронавируса. Также возможно рассмотреть пероральную вакцинацию, когда вы принимаете таблетку и иммунизируетесь. Распространение вакцин может идти легче, если вам не нужны иглы и шприцы», – передает РИА «Новости» слова эксперта. Гилберт пообещала, что ее коллеги обязательно изучат создание вакцин в таких формах.

«Реализация двух этих способов, а их использование мы собираемся изучить, займет время. Их необходимо проверить на безопасность, на эффективность. Иммунный ответ при таких способах ведения будет несколько иным, чем при внутримышечной инъекции, но они имеют большие потенциальные преимущества. Мы собираемся сфокусировать внимание на определении того, сможем ли мы использовать другие способы введения вакцин в будущем»,– подчеркнула эксперт.

В настоящее время в Британии идет вакцинация от COVID-19, прививка вводится шприцем внутримышечно. Вакцина состоит из двух компонентов – уколы делаются с интервалом не более 12 недель.

Ранее в Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом. За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / МТС и Microsoft начинают сотрудничество в области интернета вещей

13.11 / Экс-капитан «Рубина» получил 12 лет колонии за мошенничество

06.01 / Коронавирусом в мире заразились более 86 млн человек

16.10 / Азербайджан заявил об ударе по кладбищу, где проходили похороны

14.08 / Ученые обнаружили на Церере соленую воду

01.09 / Банки заплатят штраф за неполную и неправдивую информацию об услугах

30.06 / Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

03.08 / Перемирие на Донбассе. 1 августа боевики совершили два провокационных выстрела из гранатомета

19.11 / Степанов рассказал, кто в Украине получит бесплатную вакцину от COVID-19 в первую очередь

20.01 / Младшая дочь Трампа объявила о помолвке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска