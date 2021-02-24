МОК назвал приоритетного кандидата для проведения Олимпиады 2032 года

24.02.2021, 23:38, Новости дня

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что исполком МОК выбрал столицу австралийского штата Квинсленд Брисбен приоритетным кандидатом для проведения летних Олимпийских игр 2032 года.

«Сегодня исполком МОК получил отчет комиссии по будущим организаторам Игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог по Олимпийским играм с оргкомитетом «Брисбена-2032» и Национальным олимпийским комитетом Австралии. Исполком единогласно одобрил рекомендацию», – сказал Бах после заседания исполкома МОК, передает РИА «Новости».

Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2021 году в Токио, проведение Игр намечено на срок с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 году – Лос-Анджелес.

Летом 2020 года вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат сообщил, что Стамбул подаст заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. В ноябре сообщалось, что китайские города Чэнду и Чунцин планируют подать совместную заявку для организации летних Олимпийских игр 2032 года.