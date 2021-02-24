 

В РФ оценили прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19

24.02.2021, 23:38, Новости дня
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Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным, сообщил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

По мнению специалиста, к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения, передает «Комсомольская правда».

«Какие-то формы все равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», – сообщил вирусолог.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. По его словам, худший сценарий позади и человечество знает о вирусе больше, чем на момент, когда он только начал распространяться.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.



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