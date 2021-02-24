Ford представил тизер нового Explorer King Ranch

24.02.2021, 23:20, Новости дня

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Американский автомобильный бренд Ford опубликовал тизер, посвященный новому внедорожнику Ford Explorer King Ranch.

Предложенная модификация имеет более современную и агрессивную внешность. По снимкам можно увидеть крупные колесные диски и модернизированную радиаторную решетку. Из технических данных указано, что модель обладает доработанным 3-литровым агрегатом, однако его мощность на данный момент не раскрывается.

Кроме того, разработчики пока не называют остальные улучшения, которые коснулись внедорожника в версии King Ranch. Кроме того, автомобиль сможет превзойти остальные комплектации, которые на данный момент доступны в продаже у дилеров.