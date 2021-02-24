 

Ford представил тизер нового Explorer King Ranch

24.02.2021, 23:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский автомобильный бренд Ford опубликовал тизер, посвященный новому внедорожнику Ford Explorer King Ranch.

Предложенная модификация имеет более современную и агрессивную внешность. По снимкам можно увидеть крупные колесные диски и модернизированную радиаторную решетку. Из технических данных указано, что модель обладает доработанным 3-литровым агрегатом, однако его мощность на данный момент не раскрывается.

Кроме того, разработчики пока не называют остальные улучшения, которые коснулись внедорожника в версии King Ranch. Кроме того, автомобиль сможет превзойти остальные комплектации, которые на данный момент доступны в продаже у дилеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Доктор Мясников обратился к Навальному

05.09 / Smith & Wesson заявил об уникальном буме продаж оружия внутри США

02.12 / “Без собственного курса валют”. Украинских туроператоров обязали указывать цену туров в гривне

04.10 / Глава Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

29.06 / Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

15.11 / Степанов заявил, что намерен лечиться от COVID-19 как “обычный пациент”

26.06 / «Играет в историка». Германским учёным прислали статью Путина

23.10 / “Проблема между Украиной и Россией”. Белорусская оппозиционерка Цепкало озвучила свою позицию по войне на Донбассе

02.10 / Путин отметил важность работы «на земле» для будущих чиновников

25.09 / Захарова назвала вмешательством блокировку российских аккаунтов в Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска