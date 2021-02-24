Объявлена точная дата старта продаж нового рамного Foton General Pickup
24.02.2021, 23:20,
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Новая модель пикапа Foton General Pickup будет доступна у дилеров уже с 3 марта.
Кроме того, ранее разработчики официально представили модель, которая имеет более агрессивный дизайн, а также стилистические сходства с американским конкурентом Ford F-150. Отличительной особенностью автомобиля называют его решетку радиатора, светодиодные фары, пластиковые накладки на кузове, а также встроенные противотуманные фары.
Уже начиная с базовой модели пикап получит 2-литровый агрегат, который выдает 238 л.с. мощности. Данный экземпляр оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом. Остальные достоинства пикапа Foton General Pickup озвучат после выхода в свободную продажу.
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