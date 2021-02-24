Месяц рождения человека может быть причиной проблем со здоровьем

24.02.2021, 23:12, Разное

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Ученые из Испании пришли к выводу, что месяц рождения имеет прямое отношение к проблемам человека со здоровьем. Об этом специалисты заявили после проведения исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек с различными патологиями.

Научная работа не основывалась на информации из гороскопов и данных о воздействии космических тел. Речь идет о влиянии внешних факторов на плод. Речь идет о температуре, аллергии, сезонных вирусах, ультрафиолетовых лучах, количестве витамина D, характерных для определенных времен года.

Установлено, что у людей, появившихся на свет в октябре, может быть высокий уровень холестерина. Также зачастую астма встречается у тех, кто родился осенью. Люди, появившиеся на свет в конце августа, страдают от патологий щитовидной железы.

Американские исследователи несколько месяцев назад обнаружили, что месяц рождения напрямую влияет на здоровье человека. По их словам, появившиеся на свет весной имеют больше шансов на то, чтобы стать долгожителями, нежели осенние именинники. Родившиеся зимой чаще остальных имеют расстройства психического характера.

Источник: mignews.com