Обозреватели We Are The Mighty уверены в победе ЗРК С-400 над американским F-35

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24.02.2021, 23:12, Разное
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We Are The Mighty рассказало о вероятном исходе схватки ЗРК С-400 с американским F-35. Обозреватели американского издания уверены в победе российского комплекса над истребителем армии США.
О чем пишут обозреватели We Are The Mighty

Зенитный ракетный комплекс С-400, состоящий на вооружении ВВС Российской Федерации, справедливо считается одним из самых мощных в мире. При этом его часто пытаются противопоставить американскому самолету F-35. Обозреватели военного издания We Are The Mighty, выходящего в США, попытались представить, каким будет возможный исход схватки сильнейших вооружений на планете. Недавнее приобретение Турцией российских ЗРК вызвало гнев у властей США, считающих Анкару своим союзником. При этом турецкая армия также не отказалась и от заказанных в Соединенных Штатах самолетов F-35.

Возможности американских F-35

Специалисты военной сферы предположили, есть ли преимущества у многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения перед российскими ракетами. Эксперты, консультирующие авторов статьи, пришли к выводу, что многоцелевые штурмовики американского производства могут не только обстреливать позиции противника. Они эффективны также в использование в качестве средства радиоэлектронной борьбы или разведки. Также эксперты отмечают его возможности скрытности и при этом тяжелую боевую нагрузку, благодаря чему самолет способен войти в воздушное пространство незаметно, открывая путь для проникновения на территорию других средств и орудий.

Чем ответит Россия: ЗРК С-400

Однако все его преимущества могут оказаться бесполезными в сравнении с С-400. состоящими на балансе в российских ВВС. Авторы американского издания отмечают, что российские ЗРК является не просто грузовиком, который из своего кузова может стрелять ракетами. На самом деле зенитно-ракетный комплекс составляет сложную систему, интегрирующуюся в уже существующие системы радиолокации ПВО. Кроме того, он синхронизируется с иными моделями и комплексами, а также военной техникой. Причем это касается не только воздушных судов, но и бронетранспортеров. Задействуя интеграционные функции С-400 может существенно повысить эффективность любой военной техники. Также подобные установки могут быть расположены практически в любом месте, независимо от близости командных пунктов. Обращают внимание специалисты и на тот факт, что даже при уничтожении С-400 вся российская система ПРО не потеряет своей функциональности и результативности.

Источник: politros.com



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