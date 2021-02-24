Валерий Меладзе признался, что мечтал об автомобиле ВАЗ-2106

24.02.2021, 23:12, Разное

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В своем микроблоге Instagram Валерий Меладзе поздравил всех мужчин с Днем защитника Отечества и пожелал им, чтобы сбывались все мечты. По словам артиста, он когда-то грезил об автомобиле ВАЗ-2106.

Валерий Меладзе подкрепил свои слова селфи, сделанным на фоне «шестерки». Однако исполнитель добавил, что мечты должны сбываться вовремя. Он хотел иметь такое авто, когда учился в Николаевском кораблестроительном институте. Подписчики начали активно комментировать пост-ностальгию певца и пояснил свои истории, связанные с легендарной машиной «Жигули». Фолловеры предложили Валерию Меладзе эпатировать коллег из шоу-бизнеса и приехать на одну из «красных дорожек» на ВАЗ-2106.

Прошлым летом автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий артисту, стал участником ДТП. Девушка-водитель в Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что слегка поцарапала авто Валерия Меладзе. Она попросила прощения у певца и в качестве компенсации предложила скачать все его песни в приложении iTunes. Супруг Альбины Джанабаевой ответил, что за такое искреннее и необычное признание он готов закрыть глаза на произошедшую ситуацию.