Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах»

24.02.2021, 22:49, Новости дня

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Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Sputnik Армения.

Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха.