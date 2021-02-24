Якутского шамана Габышева обвиняют в насилии к силовикам

24.02.2021, 22:36, Разное

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Против якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, дело завели из-за событий, произошедших в конце января — тогда силовики и сотрудники психдиспансера приехали к шаману домой, чтобы доставить его в медучреждение. Позже суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации Габышева.

«Нам озвучивали до этого, что проверка проводится, домой приезжали, изымали какие-то предметы <…>. Пока подробностей никаких нет, он (представитель следствия — ред.) просто вызвал на завтра для проведения следственных действий, <…> уже будут подробности в виде каких-то документов», — сказал Прянишников.

В середине мая прошлого года шамана впервые насильно отвезли в психиатрическую больницу. Когда он подал заявление о выписке, комиссия признала его опасным для себя и окружающих. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер.

В иске утверждалось, что Габышев «страдает переоценкой своей личности», потому что он высказывает идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти». В июле шамана выписали.

Габышев впервые объявил о пешем походе на Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина, в 2019 году. Ему удалось дойти до Бурятии, однако его задержали.

Мария Ефимова

Корреспондент

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