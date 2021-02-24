TF1 – за открыточными видами Парижа скрываются опасные для жизни здания

24.02.2021, 22:34, Новости дня

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В центре Парижа за красивыми фасадами часто встречаются дома, находящиеся на грани обрушения, в которых до сих пор живут люди, передаёт TF1. Как пишет телеканал, у владельцев таких зданий нет средств на его ремонт, а обращение за помощью к мэрии может растянуться на долгие годы. В ожидании ремонта жильцы вынуждены постоянно испытывать страх за свою жизнь, отмечается в репортаже.

С обратной стороны открыточного пейзажа «город-светоч» прячет своё более мрачное лицо.

МУЖЧИНА: Это просто груда. В один прекрасный день она обрушится.

Здания, которые разваливаются.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС В ТЕЛЕФОНЕ: Это опасно. Действительно опасно.

Чем объяснить подобное положение вещей в одном из богатейших городов мира? Одиннадцатый округ — один из престижных жилых районов города. Среди зданий, квартиры в которых продаются по 13 тысяч евро за квадратный метр, мы обнаруживаем этот фасад, покрытый трещинами со всех сторон. Внутри места общего пользования поражают нас степенью повреждения. Лестница вот-вот обрушится. На этом этаже подвесной потолок уже не выдержал. Трудно представить, как здесь могут жить люди, но тем не менее… (стучит в дверь).

КОРРЕСПОНДЕНТ TF1: Добрый день, месье!

МУЖЧИНА ЗА ДВЕРЬЮ: Добрый день!

В этой квартире есть жилец. За дверью своего жилища он посвящает нас в свои горести.

МУЖЧИНА ЗА ДВЕРЬЮ: Пока я вижу, что ничего не делается.

КОРРЕСПОНДЕНТ TF1: Вам страшно?

МУЖЧИНА ЗА ДВЕРЬЮ: Да, немного страшно. Я смотрю и думаю: ой-ой-ой, это катастрофа.

Он остаётся здесь только потому, что ему больше не нужно платить за квартиру. Квартплата с него не взимается уже полтора года, поскольку здание признано опасным для проживания. Этот статус означает, что жителям небезопасно там находиться.

Жалобы на это здание поступают с 2016 года. Эксперты даже приходили оценить ущерб. Но по словам ещё одной жительницы дома, связавшейся с нами по телефону, никакие работы так и не начались.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС В ТЕЛЕФОНЕ: В первую очередь, в этом вина одного из владельцев. Мне кажется, он везде вбивает клинья.

Этому человеку принадлежит несколько квартир в здании, и он отказывается участвовать в финансировании работ и, таким образом, мешает сделать в этом доме ремонт.

В Париже около 20 зданий признаны опасными для проживания, а более 200 находятся в состоянии антисанитарии и могут также вскоре получить этот статус. В большинстве случаев у владельцев нет средств для оплаты ремонтных работ. Единственный, кто может это сделать, — мэрия города, но путём невероятно долгой процедуры, которая в среднем занимает шесть лет.

САМЮЭЛЬ МУШАР, сотрудник Пространства жилищной солидарности Фонда аббата Пьера: Эти люди становятся заложниками таких процедур. Когда мы видим, какая трагедия произошла на улице Обань в Марселе*, эти образы остаются в памяти людей, когда они возвращаются домой по вечерам.

5 ноября 2018 года два здания обрушились в самом центре «фокейского города»*. Трагедия унесла жизни восьми человек. При этом степень обветшалости зданий была известна — они уже много лет находились в статусе опасных для проживания.

ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ МАРСЕЛЯ: Когда мы месяц, другой, третий предупреждаем мэрию, просим специалистов прийти, отправляем фотографии, никто наши обращения даже не рассматривает…

Может ли такая же трагедия случиться в Париже? Чтобы избежать этого, в течение последних 20 лет мэрия выделяет огромные средства — бюджет, вчетверо превышающий марсельский и команду специалистов, чья задача — обнаруживать здания, которым грозит опасность.

СИЛЬВИ ФРУАССАРТ, директор Общества реновации: Это дом, в котором участились протечки, повреждения от воды, которые в конце концов ослабили конструкцию здания.

Здесь трагедии удалось избежать в последний момент. Мэрия выкупила строение, чтобы отремонтировать его, а жителей переселили. Общая стоимость составила три миллиона евро.

ЙЕН БРОССА, заместитель мэра Парижа по жилищным вопросам: Я не берусь утверждать, что Париж — образцовый город. Что можно сказать наверняка, так это то, что мы делаем всё возможное в этом направлении вот уже около 20 лет. Это цена, которую приходится платить, ведь в противном случае платить придётся человеческими жизнями.

За последние десять лет город уже отремонтировал около 60 зданий, заплатив по счетам несколько сотен миллионов евро.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2021 года.

* Имеется в виду Марсель (прим. ИноТВ).