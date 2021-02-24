Le Monde – «тихая» эпидемия — в Сан-Франциско наркотики унесли больше жизней, чем COVID-19

24.02.2021, 22:34, Новости дня

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В Сан-Франциско от наркотиков погибло в три раза больше людей, чем от коронавируса, приводит Le Monde данные шокирующего доклада судебного медика. Карантин в прошлом году только усугубил ситуацию в городе, где из-за бездействия властей целый квартал стал гетто для дилеров и бездомных.



Reuters

В январе судебный медик Сан-Франциско опубликовал шокирующий доклад: в прошлом году от наркотиков погибло в три раза больше жителей, чем от коронавируса, — 699 человек против 235, пишет Le Monde. Это абсолютный рекорд: в 2019 году передозировка стала причиной смерти 441 человека, что уже на 70% больше, чем в 2018 году (259 человек). Таким образом в Сан-Франциско, где один из самых низких показателей смертности от коронавируса среди всех штатов, весь прошлый год в среднем два человека в сутки умирали от запрещённых веществ. Эта «тихая» пандемия процветает в центре на неглавных улицах и в гостиницах для бедных.

Как и по всей Америке, большинство передозировок связаны с синтетическим опиоидом фентанилом, который в пять раз сильнее героина. Согласно Центру по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с мая 2019-го по май 2020 года от передозировки этого наркотика погибла 91 тыс. американцев — это больше, чем потери во время войны во Вьетнаме или число жертв в ДТП с 2017 года.

Фентанил появился в Сан-Франциско в 2018 году, и теперь 500 мг вещества можно приобрести за $20 в квартале Тендерлойн, который на протяжении десятилетий является прибежищем для дилеров и бездомных. Как пишет французская газета, именно на этот район приходится четверть смертей в городе: из-за карантина он стал рынком наркотиков под открытым небом. Местные жители и Ассоциации бездомных обвиняют государственную власть в бездействии, а также в том, что они считают Тендерлойн гетто, где к преступности относятся терпимо, чтобы уберечь остальной город. В мае 2020 года Гастингский колледж права Калифорнийского университета и другие горожане подали в суд на администрацию после того, как насчитали в этом районе более 400 палаток. Мэрия распорядилась разместить бездомных в дешёвых гостиницах и разрешила устраивать официальные палаточные городки на парковках.

Пандемия усугубила проблему с наркотиками в Сан-Франциско, отмечается в статье. «Золотое правило для профилактики передозировок — не допускать, чтобы человек оставался в одиночестве», — объясняет Кристен Маршалл, глава проекта DOPE по профилактике передозировок, который финансируется городскими властями. Карантин же, напротив, вынудил соблюдать социальную дистанцию и прервал работу групп помощи, работающих в квартале.

По данным карты, составленной The San Francisco Chronicle, большинство погибших передозировки жили в гостиничных номерах, которые предоставила бездомным мэрия. Некоторых обнаруживали только спустя несколько дней. Другие умирали на улицах от холода. По данным судебного доктора, 76% погибших — мужчины, четверть являются афроамериканцами, тогда как темнокожие составляют лишь 5% всего населения города.

Статистика показывает, что число умерших от передозировки стало расти в марте с введением карантина: если в январе 2020 года зафиксировали 38 смертей, то в апреле — уже 52, в мае — 71. Эта «тихая» эпидемия могла привести к большему числу жертв, если бы 3400 человек не спас налоксон — экстренный препарат для нейтрализации действия опиоидов, считает DOPE. Организация раздаёт спасательные наборы (антидоты, стерильные шприцы) и обучает соцработников и семьи определять передозировки. «Если бы у нас не было налоксона, — приводит Le Monde слова Кристен Маршалл в The San Francisco Chronicle, — у нас бы больше не было места в моргах».