CNN – Белый дом готовится применить против России санкции и «киберкомпонент»

24.02.2021, 22:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские власти собираются в ближайшие недели ввести санкции против России, пишет CNN со ссылкой на анонимные источники. Как отмечается в статье, это будут первые ограничительные меры против Москвы, принимаемые администрацией Джо Байдена.



Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовится в ближайшие недели ввести санкции против РФ из-за отравления и заключения в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального, а также из-за кибератаки на компанию SolarWinds, передаёт CNN со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из неназванных чиновников, обсуждение того, как реагировать на разрушительную кибератаку против как минимум девяти федеральных агентств и десятков частных компаний, всё ещё продолжается. Однако вопрос может быть решён уже в течение нескольких недель.

Источник также отметил, что пакет мер, вероятно, будет включать санкции и «киберкомпонент», а также другие варианты, которые ясно дают понять, насколько серьёзно администрация Байдена воспринимает действия РФ в более широком масштабе.

Санкции по Навальному, скорее всего, будут введены в координации с Евросоюзом, отмечается в статье. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже обратился к нему с такой просьбой.

Это будут первые ограничительные меры, которые приняты администрацией Байдена. Они ознаменуют явный отход от стратегии администрации Трампа, которая уклонялась от прямого противостояния с Россией по её неправомерным действиям и никак не наказывала Москву за отравление Навального, говорится в статье.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе в интервью CNN заявил, что администрация Байдена собирается в скором времени ответить на хакерскую атаку против SolarWinds.