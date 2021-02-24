 

Новый кроссовер Renault Kadjar вновь засветился на тестах

24.02.2021, 22:32, Новости дня
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В рамках проводимых тестовых заездов фотошпионами запечатлен прототип нового кроссовера Renault Kadjar.

Предложенный экземпляр сохранил плотную защитную пленку, но даже через нее можно увидеть основные изменения автомобиля. Эксперты констатировали, что кузов стал более угловатым, чем предшественник. Кроме того, с обеих сторон применили светодиодную оптику и фонари, которые своим видом напоминают актуальный концепт Renault Megane eVision.

Эксперты прогнозируют, что кроссовер в серийном исполнении получит архитектуру от Nissan Qashqai. Официальная презентация нового паркетника состоится во второй половине текущего года, однако приобрести автомобиль на европейском рынке станет возможным к началу 2022 года.



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