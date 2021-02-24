Новый универсал Peugeot 308 вывели на тестовые заезды

24.02.2021, 22:32, Новости дня

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Новый кроссовер Peugeot 308 ранее уже тестировали на дорогах общего пользования, однако теперь производитель приступит к испытаниям в кузове универсал.

Предполагается, что новое поколение окажется более востребованным на европейском рынке за счет удлиненного салона, что прослеживается по крыше автомобиля. Кроме того, универсал на базе Peugeot 308 окажется более спортивным и агрессивным по внешнему виду. В рамках тестовых заездов применили увеличенные диски, а также низкопрофильную резину. Передняя часть кузова скрыта камуфляжем, однако головная оптика стала более узкой.

Ряд источников уверены, что новый универсал выйдет в продажу с бензиновыми моторами, а также с гибридной силовой установкой с мощностью 225 л.с. Остальные технические параметры автомобиля на данный момент скрыты.